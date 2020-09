Zeman podporuje zrušení superhrubé mzdy, ale jen na 2 roky

Podle agenturních zpráv prezident Miloš Zeman podporuje vládní návrh zrušení superhrubé mzdy , ale pouze na 2 roky. Vláda by chtěla superhrubou mzdu zrušit od začátku příštího roku. Nově by měla platit pouze 15procentní daň z hrubého příjmu.Prezident dříve vládní návrh kritizoval s ohledem na příliš velký výpadek příjmů do státního rozpočtu . Podle propočtů by zrušení superhrubé mzdy mělo snížit příjmy státní pokladny o cca 70-90 mld. Kč Podle mluvčího prezidenta jeho expertní tým doporučuje, aby zrušení bylo pouze dočasné v trvání 2 let, a aby výpadek příjmů byl částečně kompenzován snížením objemu daňových výjimek.