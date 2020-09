Covid 19 - Zambie - cestování

25.05.2020 / 11:06 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 10:05

ZÚ Lusaka níže uvádí stručné informace o podmínkách vycestování z ČR, vstupu do Zambie, pobytu v Zambii atd. Podmínky se však stále mění a ani praxe není v zemi jednotná. Před cestou je nutné kontaktovat Velvyslanectví Zambie v Berlíně.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Zambie obnovila vydávání víz, včetně těch turistických, doporučuje se ale o víza žádat online dopředu, případně disponovat dokumenty, které prokazují účel cesty (oficiální pozvání, atd.).

Při příletu nutno vyplnit zdravotnický dotazník, ten je rozdáván ještě v letadle. V dotazníku dbejte zejména na správné vyplnění kontaktních údajů včetně adresy, na které se budete v Zambii zdržovat. Všichni cestující do Zambie, kteří ke vstupu vyžadují víza, se musejí prokázat: 1) negativním testem na COVID-19, který není starší 14 dní. Byť některé dokumenty uvádějí, že cestovatelé se statusem rezidenta se nemusejí prokazovat negativním testem na COVID-19, je tento v praxi vyžadován od všech včetně např. diplomatů. Držitelé business víz, kteří se na příletu prokázali certifikátem o negativním testu na COVID-19, nemusejí absolvovat karanténu, pouze se musejí monitorovat pro případné příznaky onemocnění COVID-19. Všichni ostatní musí podstoupit 14-denní karanténu na vlastní náklady.

Všichni cestující bez ohledu na svůj status, kteří vykazují příznaky onemocnění COVID-19 (tělesná teplota nad 38°C, kašel, dýchavičnost, bolest hlavy, bolest krku), budou umístěni do karantény ve vládním zařízení až do doby, kdy budou známy výsledky testů na onemocnění COVID-19. S cestujícími s pozitivním výsledkem bude nakládáno dle aktuálně platných národních pravidel (v současné chvíli bezpříznakoví pacienti a pacienti s mírným průběhem nemoci jsou monitorováni v soukromí, ostatní umístěni do Levy Mwanawasa Hospital, případně University Teaching Hospital v Lusace).

Vstup za účelem pozemního tranzitu do okolních zemí není povolen, tranzit v prostorách letiště je povolen. Zastupitelský úřad jednoznačně doporučuje před případnou cestou kontaktovat Velvyslanectví Zambie v Berlíně.

3. DOPRAVA:

Hranice otevřeny včetně mezinárodních letišť v Lusace a v Ndole. Pravidelné spojení Ethiopian Airlines do Addis Abeby (5x týdně), Emirates do Dubaje (2x týdně), Kenyan Airways do Nairobi a RwandaAir do Kigali. Doporučujeme před cestou zkontrolovat pravidla nejen cílové země, ale také tranzitních zemí a samotných aerolinií, protože tyto se mohou mezi sebou významně lišit.

4. OPATŘENÍ:

Povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech, rozestupy alespoň 2 metry, dezinfekce rukou, měření tělesné teploty na vstupu do většiny objektů.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministry of Home Affairs, Zambia

Immigration Department

Embassy of Zambia, Berlin