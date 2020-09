Howard Marks (Oaktree Capital): Opravdu velké peníze vám mohou vydělat akcie, které byly pod největším tlakem. Dlouhodobý investiční horizont je nejdůležitější

V době, kdy jsou výnosy amerických vládních dluhopisů minimální, působí ostatní třídy aktiv o to atraktivněji. To ale neznamená, že výnosy z nich jsou nějaká velká hitparáda. Kdo chce výraznější zhodnocení peněz, nesmí se bát hledat mezi poraženými uplynulých měsíců a let, uvedl ve vysílání CNBC uznávaný investor Howard Marks.

"Není v současnosti snadné najít zajímavé příležitosti," poznamenal Marks v souvislosti s minimálními úroky u bezpečných investic a vysokým oceněním akciového trhu. "Je potřeba je hledat v oblastech, které byly v poslední době v nemilosti investorů."

Hledat poražené, držet vítěze

Jde podle něj mimo jiné o maloobchodní segment, kancelářské prostory, zábavní průmysl nebo pohostinství. "Na trhu se rozšířila mezera mezi úspěšnými, ale drahými, a těmi na první pohled levnějšími, kteří jsou pod tlakem, pokud jde o byznys samotný," uvedl šéf Oaktree Capital na adresu dopadů pandemie koronaviru a opatření zaváděných ve snaze ji brzdit.

Technologické giganty, které patří jednoznačně do první skupiny, ale mohou podle Markse investorům nadále vydělávat. Tipovat vrchol jejich rally je podle něj ošidné a zbytečné. "Je potřeba hledat společnosti, které mohou být dlouhodobě úspěšné. V jejich případě vysoká očekávání investorů, a tedy i vysoké ceny, mohou mít smysl," řekl.

Akcie stále vysoko

Ceny amerických akcií jsou i po pullbacku či korekci během září na úrovních únorových maxim. Letošní rok je ve znamení nárůstu volatility, krátkodobým výkyvům by ale investoři s dlouhodobým horizontem neměli věnovat přehnanou pozornost. "Od konce března se dění na trzích neslo v duchu možná až přílišného optimismu, a tak se část investorů zkrátka mohla rozhodnout, že zrealizuje část zisků, zejména v rámci technologického sektoru," uvedl Howard Marks.

"Trh je rozkolísaný a mnozí tržní hráči začínají řešit krátkodobou výkonnost. Ta je přitom nepodstatná, podstatné je držet akcie dlouhodobě, a to ideálně ty kvalitní," uzavřel lakonicky Howard Marks z Oaktree Capital.