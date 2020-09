Jak se druhá vlna pandemie podepíše na evropských PMI? - Ranní glosa: Býci pod tlakem, S&P 500 ztrácí třetí týden v řadě

Jak se druhá vlna pandemie podepíše na evropských PMI?

Letní akciová pohoda pomalu ale jistě naráží na své mantinely. Wall Street zaznamenala ztráty třetí týden v řadě a index S&P500 je 8 % pod svými maximy z počátku září. A s druhou vlnou pandemie v Evropě v plném proudu nemusí být pro “býky” jednoduché postavit se na nohy. Zvlášť pokud by se vedle Francie a Španělska začala pandemie rychleji šířit i v Německu . V tomto týdnu navíc bude důležité sledovat, jak dopadnou první odhady zářijových podnikatelských nálad – evropské PMI a německé Ifo. Od konce srpna začala pandemie napříč Evropou opět viditelně zrychlovat a již srpnová PMI ukázala, že nálada v sektoru služeb se začíná zhoršovat. A to zejména ve Španělsku a Francii, zatímco v Německu nálada zůstávala na relativně slušných úrovních hlavně v průmyslu Průmysl byl obecně naladěn v srpnu na optimističtější vlnu než služby. Indexy jako PMI v srpnu ukazovaly, že většina průmyslových podniků stále očekává v nejbližších měsících růst produkce. To ale mohlo být zkreslené super-nízkou úrovní produkce – není divu, že němečtí průmyslníci očekávali růst produkce, když se nacházejí stále zhruba 40 % pod maximy z počátku roku 2018. Je však otázkou, zda restart pandemie v září výrazněji nezamíchal kartami a průmysl znovu jako celek nešlápl na brzdu. Pokud ano a uvidíme tento týden horší evropská čísla, může to být pro akciové býky další rána pod pás.