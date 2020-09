Výhled pro 39. týden - ČNB a předstihové ukazatele

Dnešní ekonomický kalendář žádné důležité informace nepřinese. Zajímavá je ale informace o rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zítra očekáváme předběžný údaj o spotřebitelské důvěře eurozóně . Bude zajímavé sledovat, do jaké míry byly vyhlídky do budoucna zasaženy nedávným vzestupem šíření koronaviru Odpoledne dorazí údaje o prodeji rezidenčních domů v USA. Ty v posledních měsících i přes ekonomický dopad pandemie překvapivě rostly a dle odhadu trhu rostly i v srpnu. Případné zhoršení ekonomické situace a problémy se splácením hypoték by pro mnoho lidí mohly být spouštěčem k prodeji domů.Ve středu zasedá bankovní rada ČNB . V dohledné době žádné změny v měnové politice neočekáváme. Hlavní úroková sazba tak pravděpodobně setrvá na 0,25 % a diskontní na 0,05 %.Další důležité informace přinese sada PMI indikátorů. Německý PMI index ve výrobě v září dle tržního odhadu stoupl z 52,2 na 52,5 bodu. I v eurozóně počítají analytici s mírným růstem z 51,7 na 51,9 bodu. V USA by měl předběžný odhad indexu nákupních manažerů ve výrobě v září vykázat růst na 53,3 z 51,1 bodu.

Ve čtvrtek je na řadě sentiment v tuzemsku. Termín ukončení sběru dat obvykle bývá stanoven na 17. den v měsíci. Zářijové výsledky konjunkturálního šetření ve spotřebitelské a podnikatelské sféře tak budou již reflektovat nedávný zvýšený výskyt případů nákazy v ČR.Z Mnichova dorazí zářijový Ifo index. Jeho složka hodnocení aktuální situace dle odhadů zaznamenala zlepšení z 87,9 na 89,5 bodu. Složka očekávání měla vzrůst z 97,5 na 98,0 bodu. Ifo index historicky koreluje s tuzemskou průmyslovou výrobou , a je tak jejím důležitým předstihovým indikátorem.Odpoledne dorazí z USA další data o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti . V dohledné době analytici nepočítají s nikterak výrazným zlepšením. pátek pak očekáváme jen údaj o amerických zářijových objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a měnovém agregátu M3 v eurozóně