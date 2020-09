Rozbřesk: Býci pod tlakem, S&P 500 ztrácí třetí týden v řadě a pandemie postupuje

Letní akciová pohoda pomalu ale jistě naráží na své mantinely. Wall Street zaznamenala ztráty třetí týden v řadě a index S&P500 je 8 % pod svými maximy z počátku září. A s druhou vlnou pandemie v Evropě v plném proudu nemusí být pro “býky” jednoduché postavit se na nohy. Zvlášť pokud by se vedle Francie a Španělska začala pandemie rychleji šířit i v Německu.



V tomto týdnu navíc bude důležité sledovat, jak dopadnou první odhady zářijových podnikatelských nálad – evropské PMI a německé Ifo. Od konce srpna začala pandemie napříč Evropou opět viditelně zrychlovat a již srpnová PMI ukázala, že nálada v sektoru služeb se začíná zhoršovat. A to zejména ve Španělsku a Francii, zatímco v Německu nálada zůstávala na relativně slušných úrovních hlavně v průmyslu. Průmysl byl obecně naladěn v srpnu na optimističtější vlnu než služby. Indexy jako PMI v srpnu ukazovaly, že většina průmyslových podniků stále očekává v nejbližších měsících růst produkce. To ale mohlo být zkreslené super-nízkou úrovní produkce – není divu, že němečtí průmyslníci očekávali růst produkce, když se nacházejí stále zhruba 40 % pod maximy z počátku roku 2018.



Je však otázkou, zda restart pandemie v září výrazněji nezamíchal kartami a průmysl znovu jako celek nešlápl na brzdu. Pokud ano a uvidíme tento týden horší evropská čísla, může to být pro akciové býky další rána pod pás. Česká koruna nemá příliš chuti do života. Podzim přinesl korekci na akciových trzích a silný přírůstek nakažených v Česku. Druhá vlna pandemie bude pro korunu i v nejbližších seancích závažím. Zasedání ČNB v tomto týdnu by pro korunu mělo vyznít neutrálně. Centrální banka může varovat před druhou vlnou pandemie, na druhou stranu nebude chtít v nejbližších měsících pravděpodobně na nastavení měnové politiky nic měnit.Eurodolar startuje týden přibližně tam, kde ten minulý skončil. Nadcházejících pět pracovních dní nebude, pokud jde o kalendář očekávaných událostí, příliš zajímavých. S výjimkou evropských indexů PMI nenalezneme v kalendáři důležitějších dat.Živější tento týden může být na maďarském devizovém trhu , kde zítra bude zasedat centrální banka . MNB se přitom bude nacházet v poměrně delikátní pozici, neboť na jednu stranu inflace zůstává velmi vysoká a na straně druhé se Maďarsko potýká s rekordními počty nově nakažených koronavirem (byť situace není ani zdaleka tak vážná jako v ČR). Ropa Brent startuje týden nad úrovní 43 dolarů za barel , kam jí v minulých dnech pomohly nad očekávání silné poklesy zásob. Navíc, do produkčních oblastí Mexického zálivu se řítí již třetí hurikán této sezóny; tropická bouře Beta má prozatím na svědomí uzavření 17 % lokálních těžebních kapacit. Na druhu stranu, tlak na růst cen ropy pomáhá tlumit vývoj situace v Libyi, kde podle všeho dojde brzy k alespoň částečnému obnovení těžby (v řádech nižších stovek tisíc barelů denně).V tomto týdnu budou na ropném trhu hrát prim fundamentální data k zásobám, se kterými přijde ve středu Americký petrolejářský institut, předskokan středečních oficiálních čísel od EIA. V pátek pak týden zakončí aktivita amerických producentů.Z pohledu sektorů indexu S&P 500 nebyl v pátek ani jeden v zelené barvě. Nejvíce se dařilo finančnímu, který klesl pouze o 0,1 %. Naopak největší propad zaznamenaly nemovitostní sektor a utility (-1,7 % resp. -1,75 %). Index Dow Jones Industrial Average končil v pátek 0,9 % v mínusu na 27.657 bodech. Pro S&P 500 už technická analýza spásou nebyla. Páteční 50 DMA bylo na 3.342 bodech. Barometr končí na 3.319 (-1,1 %). Technologický Nasdaq Composite výše zmíněnou hranici také prošel. CCMP stráví víkend na 10.793 bodech (-1,1 %). Dolů jej táhle hlavně Apple Inc. Akcie jen v pátek spadla o 3,17 % na 106,95 USD . Ze svých maxim už tak klesá o více než 23 procent.