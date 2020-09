MONETA a další insider nákupy

Obdobně jako jiné akcie bank se i akcie MONETA Money Bank (dále jen MONETA) v minulém týdnu dostaly pod prodejní tlak. Nastupující druhá vlna koronaviru zapůsobila negativně na investory právě především ve vztahu k finančním titulům, které tak ještě více letos patří ke kurzově nejvíce zasaženým. Akcie MONETA vzhledem k závěrečné ceně 52 Kč letos aktuálně odepisují téměř 39 %. Ještě nevýrazně hůře jsou na tom konkurenční akcie KB a ERSTE.





Nákup za více než 5 mil. korun

Směrování akcií MONETA zpět k historickým květnovým minimům přilákalo v minulém týdnu dalšího investora spojeného s vedením banky. Tentokrát se však nejednalo přímo o žádného manažera. Nakupovala totiž Tatiana Eichler, tedy manželka předsedy dozorčí rady Gabriela Eichlera. Ve středu 16. září koupila výrazných 100 tis. akcií za průměrný kurz 53,35 Kč.

Tatiana Eichler nakupovala vlastně v den, kdy titul na pražské burze zaznamenal jednu z nejnižších likvidit za poslední měsíc. Zobchodovalo se totiž jen necelých 402 tisíc akcií MONETA. Zmínit lze, že v pátek titul díky i pravidelné čtvrtletní aktualizaci indexů zaznamenal naopak nadprůměrnou investorskou aktivitu. Majitele tentokrát vyměnilo přes 2,6 mil. akcií MONETA, což bylo nejvíce za téměř 2 měsíce.

Doplnit lze, že sám finančník Gabriel Eichler zatím na trhu žádné akcie MONETA nekoupil.

Provozní šéf rozšířil pozici

Člen představenstva a Chief Operating Officer Albert van Veen, je zatím vlastně posledním manažerem, který se odhodlal nakoupit za své finanční prostředky akcie MONETA na burze. Jak už jsme dříve psali, počátkem srpna koupil 24 tisíc akcií MONETA za kurz 54,90 Kč. Po měsíci nicméně pozici dále rozšířil, když 8. září přikoupil dalších 11 250 akcií, za podobný kurz 55,19 Kč.

Po šéfovi banky Tomáši Spurném se tak Albert van Veen stal nově z managementu druhým nejaktivnějším investorem do firemních akcií.





Jak plyne z výše uvedeného přehledu, pět manažerů banky MONETA vlastní nyní dohromady přes 269 tisíc firemních akcií, tedy přes 0,05 %. Při započítání 100 tis. akcií Tatiany Eichler by pak šlo hovořit o 0,07 %.

Závěrem možno zmínit, že valná hromada v úvodu září schválila veškeré představenstvem předložené návrhy a to vždy výraznou většinou přítomných hlasů. A to i návrh týkající se odměňování managementu, v rámci kterého si mj. vedení v návaznosti na splnění cílů může přijít právě na samotné akcie banky, ale i na tzv. stínové akcie. Tedy v posledně zmiňovaném případě vlastně odměnu v penězích navázanou na kurzový vývoj akcií banky.

Valná hromada byla každopádně vlastně jen těsně usnášeníschopná, když se ji včetně řady korespondenčně hlasujících zúčastnili akcionáři držících cca 50,3 % všech akcií. Nechybělo tedy mnoho, aby se valná hromada při nepřekročení 50 % nekonala a musela by být do šesti týdnů svolána náhradní, kde by již na výši kvora nezáleželo. Představenstvo na valné hromadě každopádně opět deklarovalo záměr co nejdříve obnovit výplatu dividend.

Nejbližší souhrnné novinky z banky MONETA lze očekávat 30. října, kdy by měla zároveň proběhnout telekonference ke zveřejněným hospodářským výsledkům za 3. čtvrtletí.