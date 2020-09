Ruská ekonomika - od šneků po tygry

20.09.2020 / 15:12 | Aktualizováno: 20.09.2020 / 16:10

Statistické údaje už nabízejí první vhled dopadu pandemie na jednotlivé sektory ruské ekonomiky. Podle ruského lidového zvyku přidávat zvířatům lidské vlastnosti tak o nich můžeme mluvit jako o šnecích, zubrech, jezevcích, koních a tygrech, kteří v souhrnu představují dvě třetiny hrubého domácího produktu. Zatímco jedněm může návrat na hodnoty z roku 2019 trvat pět i více let, jiným pomohla pandemie tempa růstu zvýšit už letos.

Tři roky. Zhruba takovou dobu by mohlo trvat navrácení ruské ekonomiky do doby před-pandemické velikosti a temp růstu. Návrat k normálu by se ale mohl protáhnout i na delší čas, kdyby se ceny ropy nevrátily, popř. ještě nevzrostly, nad úroveň $45-50/barel, na které je ruský státní rozpočet navyklý a spočítaný. Stejně jako na celém světě se i už nyní v ruské ekonomice formují vítězové, kterým Covid přinesl růst; ale také jasní poražení, kterým bude návrat na dřívější pozice trvat dlouho nebo k němu nemusí dojít nikdy.

Výroba strojírenské techniky, těžba uhlí, letecká přeprava a komerční reality patří v Rusku mezi šneky či hlemýždě. Pandemie pro ně znamenala zásadní pokles a dosavadní vývoj také nedává příliš šancí na zotavení. Snížení příjmů lidí a investic dopadne na všechny uvedené obory, ruské uhlí navíc postupně přichází o zahraniční klienty, kteří přechází na méně znečišťující zdroje energie, především v Evropě. Pokračující tlak na náhradu dovozů by mohl pomoct ruským výrobcům strojírenské techniky nahradit část ztracených zakázek, brzké otevření hranic a výplaty státní podpory obyvatelům by zase mohly podpořit leteckou přepravu, především tu domácí. Na domácí průmyslníky myslela ruská vláda i nedávno, když zakázala státním organizacím přidělovat zakázky zahraničním dodavatelům, pokud existují alespoň dva ruští výrobci poptávaného zboží. Přes všechnu snahu ale může trvat obnova těchto oborů i více než pět let a takové uhlí se ho nemusí dočkat nikdy.

Jako na zubry lze pohlížet na obory, které byly letos také silně zasaženy a aktivita v nich poklesne, mají ale šanci na rychlejší oživení. Důležitost zubrů v ruské ekonomice je dána jejich podílem na tvorbě HDP, více než 22 %. Těžba ropy a plynu nebo výroba minerálních hnojiv byly silně zasaženy poklesem světové ekonomiky a narušením dodavatelských řetězců. Pokles příjmů obyvatel, snížení aktivity v průmyslu a zavření obchodů na několik týdnů zase stáhly dolů prodeje spotřebního zboží, výstavbu bytů a domů, metalurgii a dopravu. Postupné otevření hranic, oživení mezinárodního obchodu a dodržení dohody OPEC+ o snížení objemu těžby ropy by měly zajistit, že se tyto obory na svoji předkrizovou úroveň vrátí za dva až tři roky.

Jezevci na chvíli zalezli do nory, ale při optimistickém scénáři obnovy ekonomiky by měli být schopni z ní rychle vylézt. Státem realizované národní projekty a s nimi spojené investice by měly pomoct obnovit tempo infrastrukturní výstavby a výroby stavebních materiálů. Výroba koksu, petrochemických produktů a elektřiny by měly také rychle prokázat svůj potenciál, velkoobchod zase profitovat z investiční aktivity. Sektory, které si zaslouží být označené jako koně spojuje pravděpodobný růst v tomto roce do pěti procent. Předzásobení se lidí pomohlo k růstu obratu maloobchodních řetězců s potravinami. To se sice ve zbytku roku opakovat nebude, vykoupené potraviny a domácí potřeby z jara tohoto roku ale celkový růst zajistí. Telekomunikace pružně zareagovaly na přechod lidí na práci z domova, a kromě většího objemu přenesených dat dokázaly lidem dodat více filmů, muziky a jiného obsahu pro volný čas. Barevná metalurgie byla tažena hlavně vysokou cenou zlata, po kterém silně vzrostla poptávka a na kterou Rusko stihlo zareagovat. Těžbě kovových rud pomohl růst výroby oceli v Číně. Dodávky surovin z Austrálie a Brazílie byly přerušeny a tamní dodavatele promptně nahradili ti ruští.

Tygrům pandemie pomohla skočit vpřed a nabrat rychlost, která by jim měla vydržet po zbytek roku i v letech následujících. Stejně jako u koní, je jejich podíl na tvorbě HDP šest procent. Zemědělská produkce, výroba potravin a léků či gumárenský a plastikářský průmysl využily náhlého růstu poptávky a mohou těžit z toho, že změny, které k tomu vedly se jeví jako dlouhodobé nebo trvalé. Dodavatelé léků a doplňků také věří, že projde povolení online prodeje léků bez receptu, za které už dlouho lobují. Čína, Egypt, Jižní Korea a Turecko poptávají velké objemy ruské zemědělské produkce a pokud se situace v nich bude zlepšovat, neměly by mít ruští zemědělci problém jejich potřeby uspokojit. Až resp. jestli se podaří obnovit zájem a platební schopnost lidí po ruských či lépe řečeno v Rusku vyrobených automobilech, měly by dodavatelé plastů a gum udržet svoje výrobní kapacity blízko jejich možnostem.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Moskvě