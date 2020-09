Otázky a odpovědi COVID-19 v SAE (20.9.2020)

Odpovídáme zde na vaše nejčastější dotazy k současné situaci v souvislosti s COVID-19 v SAE. Doporučujeme sledovat webové stránky velvyslanectví a pro další dotazy pište na náš email consulate_abudhabi@mzv.cz.



Jaká opatření byla zavedena ze strany SAE ohledně mezinárodního cestování?

Federální vláda SAE a vláda emirátu Dubaj oznámily nové protokoly ohledně mezinárodního cestování pro emirátské občany, rezidenty a návstěvníky SAE a pasažéry v tranzitu.

Doporučujeme všem, kteří plánují opustit SAE, řídit se oficiálními zveřejněnými doporučeními a ujasnit si požadavky pro cestování u své letecké společnosti anebo cestovní kanceláře.

Podrobnosti k cestování do a z SAE jsou k dispozizi na Etihad Travel Updates and Emirates Travel Updates.

Jak se rezidenti SAE nacházející se v zahraničí můžou vrátit do SAE?

Federální vláda SAE oznámila dne 12. srpna 2020, že rezidenti SAE nacházející se v zahraničí a kteří se chtějí vrátit se do SAE, nemusí již hlásit o povolení přes Federal Authority for Identity and Citizenship website (ICA).

ICA nicméně doporučuje cestujícím, aby se pro návrat do SAE do ICA nahlásili, dle platnosti svého rezidenčního víza.

Rezidenti s propadlým vízem se obrací na svého emirátského sponzora, který kontaktuje imigrační orgány.

Dotazy ohledně schvalovacího procesu pro návrat do SAE zodpovídá letecká společnost, cestovní kancelář anebo ICA.

Rezidenti emirátu Dubaj

Držitelé rezidenčního povolení emirátu Dubaj musí obdržet povolení k návratu do Dubaje od General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA). Povolení lze získat skrz leteckou společnost anebo přímo skrz General Directorate of Residency and Foreign Affairs (GDRFA).

Dotazy týkající se povolení k návratu do emirátu Dubaj směrujte na leteckou společnost anebo přímo na GDRFA.

Nutnost podstoupit test PCR Covid test před odletem do SAE:

Dne 23. července oznámila Federální vláda SAE nová opatření pro test před odletem do SAE.

https://covid19.ncema.gov.ae/en/News/Details/1393

Všichni letecky cestující, i tranzitní, do SAE jsou u check-in povinni předložit negativní COVID test ne staší 96 hodin.

Cestující z SAE do EU, Velké Británie a dalších destinacích jsou povinni předložit negativní PCR COVID test ne staší 96 hodin.

Doporučujeme ověřit platná opatření u vaši letecké společnosti.

Další informace jsou uvedeny na Etihad Travel Updates a Emirates Travel Updates.

Jaká opatření jsou zavedena vracejícím se do SAE?

Cestující budou podrobeni termálnímu screeningu a možnému COVID testu. Je zavedena 14. denní karanténna doma nebo v designované lokalitě. Pro cestující přilétající do emirátu Abú Dhabí může být nasazený elektronícký náramek pro registraci pobybu po dobu trvaní karantény. Všichni cestující jsou povinni dodržovat platná opatření, uvést adresu pobytu a telefonní číslo místním orgánům. Více informací uvádí stránky Etihad Airlines.

Je třeba řídit se pokyny místními orgány po příletu do Abú Dhabí.

Rezidenti emirátu Dubaj: Rezidenti vracející se do Dubaje se řídí pokyny guidelines ze dne 23. června 2020 a pokyny na stránkách společnosti Emirates Airline website.

Mohu tranzitovat skrz SAE?

Federální vláda SAE oznámila znovuzahájení leteckých tranzitních tras mezi Evropou, Austrálií a Asií skrz SAE. Sledujte webové stránky Emirates a Etihad anebo kontaktuje svojí cestovní kancelář pro bližší informace.

Mohu navštívit SAE?

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv.Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

SAE patří mezi červené země, a pro vracející se cestující to znamená při návratu do ČR sledovat platné ochranné opatření a pokyny MVČR (test PCR a karanténní opatření). Vstup do SAE je zatím umožněn emirátským občanům a rezidentům SAE.

Návštěvníci emirátu Dubaj:

Vláda emirátu Dubaj oznámila, že návštěvníci (turisté) mohou cestovat do Dubaje od 7. července 2020. Informace, co musí návštěvnici udělat před odletem a při příletu v Dubaji, jsou k dispozici na webových stránkách Visit Dubai website.

Jaká omezení jsou zavedena vládou SAE?

Vláda emirátu Abú Dhabí oznámila zákaz vstupu z a do emirátu Abú Dhabí a cestování mezi jeho regiony Abu Dhabi, Al Ain a Al Dhafra od 2. června 2020. Cestování mezi jeho regiony je povoleno od 22. června, pokud splníte níže uvedené podmínky.

Vláda Abú Dhabí oznámila dne 5. září 2020, že pro vstup do emirátu Abú Dhabí je třeba negativní PCR COVID test ANEBO DPI laser test ne starší 48 hodin. Rezidenti a návštěvníci Abú Dhabí, kteří v emirátu zůstanou déle než 6 dní se musí podrobit COVID testu 6. den po vstupu do emirátu.

Je povinné nosit na veřejnosti ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) a dodržovat odstup.

Sledujte místní media a dodržujte opatření zavedena místními autoritami. Nedodržování opatření je velmi přísně finančně postihováno.

Jakými lety mohu opustit SAE?

Řada leteckých společnosti provozují lety do řady evropských měst, např. do Frankfurtu, Amsterdamu, Paříže, Vídně, dále s navazujícími lety do Prahy.

Tyto komerční lety lze rezervovat na stránkách leteckých společností, zavoláním na jejich callcentra, anebo skrz cestovní kanceláře.

Cestující z SAE do EU, Velké Británie a dalších destinacích jsou povinni předložit negativní PCR COVID test ne staší 96 hodin.

Pokud cestujete přes jinou zemi, ověřte si tranzitní opatření s leteckou společností. Pro cestování do ČR přes jinou zemi mějte u sebe celý cestovní itinerář do ČR.

Nepředložení takového itineráře může být důvodem pro nepovolení k odletu.

Upozorňujeme, že váš let může být změněn nebo zrušen - zůstaňte proto v kontaktu s leteckou společností a ověřte si včas údaje o vašem letu.

Jaké dokumenty potřebuji pro cestování na letiště do Abú Dhabí?

Vláda Abú Dhabí oznámila dne 5. září 2020, že pro vstup do emirátu Abú Dhabí je třeba negativní PCR COVID test ANEBO DPI laser test ne starší 48 hodin.

Při kontrole na check-pointu můžete být požádáni o předložení pasu a rezervace letenky.

Jsem český občan a potřebuji obnovit / změnit můj pobytový status/vízum v SAE. Mohu to udělat?

Emirátské autority Federal Authority for Identity and Citizenship oznámily 13. dubna, že víza a povolení k pobytu, které pozbydou platnosti po 1. břenu 2020 budou platné do konce prosince 2020. Toto rozhodnutí je revokováno 12. července 2020, vztahující se na vstupní povolení, rezidentní víza a ID karty. Více informací naleznete na stránkách UAE Information and Services.

Pokud vám bylo zrušeno vízum, musíte opustit SAE do 30 dnů anebo změnit status vašeho víza, abyste mohli dále v zemi legálně setrvat.

Pokud pobýváte nyní jako český občan v SAE s prošlým vízem, měli byste v zemi upravit svůj status co nejdříve.

Dotazy ohledně platnosti nebo vypršení vašeho emirátského víza, anebo změny statusu víza (z rezidentního víza na visit víza) kontaktujte imigrační orgány SAE, bližší informace jsou na webových stránkách ICA anebo GDRFA.

Aktuální oficiální informace ohledně veškerých opatřeních platných pro SAE naleznete na portálu vlády Spojených arabských emirátu

Informace pro vracející se rezidenty na https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/returning-residents

Pro získání aktuálních oficiálních informací platných pro SAE je možno obrátit se rovněž na Velvyslanectví SAE v České republice.