Ukrajina: Česká republika je od 19. 9. 2020 v červené zóně

20.09.2020 / 11:03 | Aktualizováno: 20.09.2020 / 11:12

Nové rozdělení zemí publikované Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny dne 19. září 2020 zařazuje Českou republiku do červené zóny pro vstup do Ukrajiny.



Nadále platí zákaz vstupu cizinců do Ukrajiny, který ukrajinská vláda vyhlásila na období 28. 8. 2020 00.00 hod do 28. 9. 2020. Přísnější podmínky vstupu vyplývající ze zařazení do červené zóny platí pro ty občany České republiky, kteří mají v rámci stanovených výjimek právo vstoupit na území Ukrajiny. Pro ostatní platí i nadále uvedený zákaz.

Ze zařazení do červené zóny vyplývá povinnost splnit jednu z následujících podmínek:

předložit při překročení hranice negativní PCR test na COVID-19, který není starší 48 hodin;

nainstalovat si do telefonu program Dii vdoma, který kontroluje dodržování jedné z následujících možností - pobytu na stanovené adrese v rámci karantény (samoizolace) po dobu 14 dnů nebo pobytu ve stanoveném zdravotnickém zařízení nebo podstoupení testu na COVID 19 v jedno z akreditovaných zařízení v Ukrajině. Aplikace Dii vdoma vyžaduje při instalaci ukrajinskou simkartu.

Více informací ke karanténním opatřením je na stránkách Visit Ukraine.

Kromě přísnějších podmínek vyplývajících ze zařazení do červené zóny, o kterých informujeme v tomto článku, platí pro cestující do Ukrajiny povinnost pojištění proti COVID-19. Podrobnosti k pojištění uvádíme v příslušném článku.