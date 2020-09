Příklad z filatelie: Toto je jeden ze základů úspěšného investování

Na trzích lze vybírat z obrovského množství aktiv. Která jsou "ta pravá"? Jak vybrat aktivum, které "zaručí" zhodnocení vložených peněz? Jedním z aspektů, jež slibují zhodnocení aktiva, je převis poptávky nad nabídkou. Ale jak poznat, čeho je na trhu nedostatek? Laik to dokáže částečně odhadnout, odborník by to měl vědět.

Proč (ne) akcie nebo zlato?

V poslední době se například hodně píše o investování do zlata. Navzdory rozšířenému mínění nejde o komoditu, u níž by byl převis poptávky. Ročně se kovu vytěží nové tři tisíce tun, takže jej na trhu přibývá. Silný marketing prodejců zlata navíc naznačuje, že je stále dostatek zásob k prodeji. Zlato je nicméně jedním ze základních investičních produktů a investoři by na ně neměli v portfoliu zapomínat.

Co akcie? Zajímavý produkt, ale svou výkonností závislý na schopnostech (nebo neschopnostech) jiných lidí. Investor nikdy neví, kdo bude řídit tu kterou firmu za rok nebo dva, a zda ji případně nový management nezavede do byznysové slepé uličky, nebo dokonce k bankrotu. Příkladů nabízí historie spoustu, letos si třeba velkou pozornost vysloužila společnost Wirecard.

Sběratelské předměty jako alternativa

Jednou z investičních oblastí, kde je dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou, jsou sběratelské a umělecké předměty, mezi něž patří i vzácné poštovní známky. Pokud řekneme vzácné, nemusí to být hned modrý Mauritius. Raritních známek jsou tisíce, přičemž některé z nich lze pořídit i za pár tisíc korun.

Příkladem je známka British Commonwealth s přetiskem "Zanzidar" namísto "Zanzibar", kterých je známo v nepoužité kvalitě jen pět kusů, z nichž jeden je pro sběratele a investory nedosažitelný, neboť se nachází ve sbírce britské královny. Vlastnictví takové známky s sebou nese i určitou prestiž. A přitom lze tento kousek sehnat za necelé 3 000 liber. A tržní aspekt? Známky British Commonwealth sbírají statisíce lidí, takže je poptávka zaručena. A jsou i levnější exempláře.

Základem každého sběratelství je sbírání (kompletace určité oblasti) nějakých předmětů nebo témat. Cílem a podstatou je vytvoření kompletní sbírky, ve které nic nechybí. To je potřeba si uvědomit pro pochopení investic do sběratelských předmětů, jako jsou právě známky.