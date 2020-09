Koronavirus - situační update a možnosti vycestování do Jordánska (20.9.2020)

19.03.2020 / 10:47 | Aktualizováno: 20.09.2020 / 08:23

V mimopracovní době funguje konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Ammánu na telefonu 00962 797 301 990.



SITUACE

Souhrnně evidováno 4 540 případů onemocnění COVID-19, z toho 2 672 uzdravených, 1 287 se v současnosti léčí v nemocnicích, zaznamenáno 30 úmrtí, počet testovaných od začátku pandemie dosáhl 1 057 184.

CESTOVÁNÍ

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:



Do Jordánska je z ČR možno přicestovat od 8. 9. 2020, nicméně za podmínek uvedených níže.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Po znovuotevření ammánského mezinárodního letiště Queen Alia dne 8. 9. 2020 a zveřejnění seznamu zelených, žlutých a červených zemí došlo dne 15. 9. 2020 k následujícím změnám:

1) zelené země - jedná se o tyto státy: Alžírsko, Rakousko, Kanada, Kypr, Dánsko, Německo, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Itálie, Litva, Malajsie, Polsko, Thajsko, Tunisko, Turecko. ČR na tomto seznamu nefiguruje, byla přeřazena do tzv. červené skupiny (detaily spojené s tímto opatřením viz níže v textu).



Státní příslušníci tzv. zelených států musí splnit následující podmínky:

1) podstoupit PCR test na koronavirus 72 hodin před odletem,



2) podstoupit další, zpoplatněný PCR test (nutno uhradit z vlastních finančních prostředků cestovatele) na koronavirus po příletu na ammánském letišti, kde počká na výsledek testu, který bude znám během několika hodin – do té doby nesmí cestující prostor letiště opustit; pokud vyjde test negativní, cestujícího již nečekají žádná další omezení a může vstoupit na území Jordánska. V opačném případě, tj. prokázání nákazy COVID-19, osoba automaticky putuje do jednoho ze státních zdravotnických zařízení určených k léčbě zmíněného onemocnění – občané tzv. zelených zemí si musí případnou hospitalizaci uhradit z vlastních prostředků.

Objeví-li se nákaza COVID-19 u jakékoli osoby na palubě letu, i když ostatní cestující budou testováni negativně, mohou odcestovat zpět z Jordánska na palubě téhož letounu nebo automaticky putují do 7 denní karantény v zařízeních, které jim určí jordánská vláda (náklady za ubytování v hotelu či obytných kontejnerech u Mrtvého moře si hradí cestující sám). Během 6. dne pobytu v nařízené karanténě musí podstoupit další PCR test (rovněž za úplatu) a bude-li negativní, může karanténu opustit.



Státní příslušníci tzv. žlutých států (nově Egypt, Malta, Maroko, Nizozemí, Saúdská Arábie, Súdán, Švýcarsko, Sýrie, SAE, Velká Británie, Jemen) musí splnit následující podmínky:



1) podstoupit PCR test na koronavirus 72 hodin před odletem,

2) podrobit se státní / institucionální karanténě po příletu v délce 7 dní, během které budou celkem dvakrát testováni na přítomnost COVID-19 (1. a 7. den), následně je čeká další týden v nařízené karanténě domácí.



Státní příslušníci tzv. červených států (včetně ČR, dále také Bahrajn, Belgie, Francie, Irák, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán, Katar, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Ukrajina, USA, Izrael) musí splnit následující podmínky:



1) podstoupit PCR test na koronavirus 72 hodin před odletem,

2) podrobit se 7 denní státní / institucionální karanténě po příletu, následně podstoupit další PCR testy (1. a 7. den), poté strávit další týden v karanténě domácí a nosit elektronický náramek od jordánských úřadů. Pokud PCR test nebyl u cestujícího proveden, automaticky putuje do nařízené 14 denní státní / institucionální karantény.

Novinkou pro cestující ze všech uvedených zemí bez ohledu na rozdělení do jednotlivých barevných kategorií je povinná registrace prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.visitjordan.gov.jo a vyplnění požadovaného formuláře. Nově je také povinné instalovat si ihned po příjezdu trasovací aplikaci s názvem AMAN (arabsky Bezpečí) určenou pro mobilní telefony. Nadále platí, že všichni cestovatelé směřující do Jordánska musí před odletem strávit v zemi, z níž odlétají, 14 dní v kuse. Pokud by se cílenou či namátkovou kontrolou jordánských úřadů prokázalo, že pobývali také jinde, hrozí jim pokuta ve výši 100 tisíc CZK a vyhoštění z Jordánska.

3. DOPRAVA:



Dne 8. 9. 2020 došlo ke znovuotevření ammánského mezinárodního letiště Queen Alia.



4. OPATŘENÍ:



Viz výše - spojená s příletem do Jordánska.



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:



Oficiální web jordánského Ministerstva zdravotnictví: www.moh.gov.jo, potažmo www.corona.moh.gov.jo



DALŠÍ OPATŘENÍ

Mezi jednou a šestou hodinou ranní platí zákaz vycházení.

Vláda počínaje 17. 9. 2020 nařídila uzavření restaurací (fungovat mohou pouze na bázi donáškových služeb), kaváren, škol, mešit a kostelů po dobu následujících dvou týdnů.

Velvyslanectví ČR v Ammánu zůstává nadále připraveno poskytnout českým občanům odpovědi na všechny otázky související se zmíněným respiračním onemocněním ve vztahu k této blízkovýchodní zemi. Zároveň doporučuje sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR a informace týkající se obecného doporučení ke koronaviru ve světě pod následujícím odkazem: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html