19.09.2020 Ve třech obcích proběhly nové volby

19. září 2020

Voliči šli v sobotu do volebních místností v obcích Kluky na Mladoboleslavsku, Brod nad Tichou na Tachovsku a Dlažkovice a Litoměřicku. Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O celkem 21 mandátů usilovalo 38 kandidátů.

Mandát získalo dohromady 14 mužů a 7 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 48,6 let. Nejstaršímu z nich je 64 let, nejmladšímu 22 let. Volební účast dosáhla 66,94 %. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Kluky, kde se jich k volbám dostavilo 82,26 %.

„Volby zajišťovalo za ČSÚ několik desítek osob na třech přebíracích místech i v budově pražského ústředí. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a blížícím se krajským

a senátním volbám jsme dnešní volby využili jako příležitost k odzkoušení některých mimořádných opatření. Ta ještě více snižují riziko případného přenosu nákazy Covid-19 mezi zaměstnance zajišťující zpracování volebních výsledků,“ upozorňuje Eva Krumpová,

1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Průměrný věk kandidátů byl 49,1 let, přičemž nejmladšímu kandidátovi bylo 22 let, nejstaršímu 77 let. O post zastupitele se ucházelo 11 žen, tj. 28,9 % z celkového počtu kandidátů.

Poslední okrsek byl zpracován ve 23.56 hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

