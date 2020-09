eRouška: Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření covid-19 . Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým . Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu. Je součástí systému Chytrá karanténa

Jak eRouška chrání vás a vaše okolí?

Když jste nakaženého potkali

Když s eRouškou potkáte dalšího uživatele, u kterého se později prokáže onemocnění covid-19, tak vám aplikace zobrazí anonymní upozornění na možné riziko nákazy koronavirem a doporučí vám další postup. Třeba jste jen delší dobu seděli u vedlejšího stolu v restauraci, ale vůbec se neznáte. Bez eRoušky by vás nebylo možné varovat.

Když se nakazíte vy

Pokud u vás test prokáže nákazu covid-19, hygienik vám po telefonátu zašle v SMS unikátní kód, kterým umožníte odeslání svých anonymních identifikátorů (klíčů) do eRoušek ostatních uživatelů. V každé z nich algoritmus vyhodnotí, jestli vaše vzájemné setkání bylo rizikové. Pokud ano, zobrazí se jim varovná notifikace. Díky tomu je možné na riziko upozornit uživatele, které osobně neznáte, jen jste s nimi třeba jeli autobusem. A ti tak mohou chránit svou rodinu a okolí.

Jak se eRouška liší od jiných podobných aplikací?

eRouška používá technologii Bluetooth, kterou je vybavená většina chytrých mobilních zařízení v Česku. Díky tomu funguje i v budovách, podzemních parkovištích nebo v metru. Aplikace je navržená tak, aby nesbírala informace o vaší poloze (např. přes GPS). Pouze anonymně zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace jste přišli do bližšího kontaktu. Jako jediná v ČR může oficiálně používat Apple/Google protokol, který garantuje bezpečnost aplikace na platformách Android a iOS a snižuje spotřebu baterie.

Proč je eRouška potřeba? Dokáže mě vůbec efektivně chránit před nákazou?

Jedním z úkolů eRoušky je zastavit další šíření nákazy tím, že pomáhá co nejdříve izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních. Díky tomu pak není nutné zavádět plošnou karanténu a omezení, což umožňuje snižovat dopady pandemie na společnost a ekonomiku ČR. Aplikace na podobném principu fungují i v dalších státech a účinným prostředkem v boji proti šíření nemoci covid-19.

Aplikace eRouška 2.0 je doplňkovou aplikací Chytré karantény – systému Ministerstva zdravotnictví. Prostřednictvím technologie Bluetooth se eRouška spojuje s dalšími eRouškami v nejbližším okolí a ukládá jejich anonymní identifikátory. Pokud se u člověka prokáže nákaza covid-19, spojí se s ním pracovník hygienické stanice a ověří, zda osoba používá aplikaci eRouška. Pokud ano, zašle jí ověřovací SMS kód, který uživateli umožní odeslat své anonymní identifikátory do ostatních eRoušek. Aplikace ostatních uživatelů pak podle epidemiologického modelu (blíže než 2 metry po dobu delší než 15 min) co nejpřesněji vyhodnotí, jestli tito uživatelé přišli s nakaženým do kontaktu dost blízko a na dostatečně dlouhou dobu, aby bylo nutné je prostřednictvím notifikace v mobilu varovat a směřovat k dalšímu vyšetření. eRouška 2.0 tedy pomáhá co nejefektivněji informovat další potenciální přenašeče viru a urychlit jejich testování. Tím se sníží počet infikovaných ve společnosti i riziko vaší infekce.

To budu muset pokaždé automaticky do karantény nebo na testy, když aplikace zahlásí, že jsem byl v kontaktu s někým nakaženým?

Pokud u někoho test potvrdí nákazu, kontaktuje ho hygienická stanice, aby zjistila, s kým byl v posledních dnech v rizikovém kontaktu, a mohla tak omezit další šíření. Když tento člověk používá aplikaci eRouška, může kontaktovat i ty, které nezná, protože s nimi třeba cestoval v autobuse. Zadáním unikátního kódu může poslat upozornění všem ostatním uživatelům aplikace eRouška, se kterým byl v epidemiologicky rizikovém kontaktu.

V okamžiku, kdy vás aplikace upozorní, že jste se setkali s osobou, u které bylo prokázané onemocnění covid-19, byste měli postupovat podle zobrazených doporučení a v případě zdravotních potíží bez prodlení kontaktovat svého praktického lékaře nebo pohotovost.

Kdo eRoušku navrhl a naprogramoval?

Ve vývojářském týmu, který pracuje na nové verzi 2.0 postavené na Apple/Google protokolu, je i velká část dobrovolníků, kteří původní aplikaci vytvořili.