Denné zhrnutie: Trhy dúfajú v ďalšie fiškálne stimuly v USA

Akciové indexy v Európe a v USA dnes zaznamenali pokles, pričom výnosy na dlhopisoch v Európe sa pohybovali zmiešane. Na komoditných trhoch dnes zaznamenali nárast ceny ropy, pričom drahé kovy sa obchodovali zmiešane. Priemyselné kovy dnes zaznamenali pokles.

Nálada na trhoch bola dnes mierne pesimistická, keďže Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že počet infekcií v Európe zaznamenal v tomto týždni nové maximum a naliehavo žiada opätovné zavedenie blokovacích opatrení v určitých regiónoch. Madrid zavedie nové obmedzenia pohybu s cieľom obmedziť šírenie vírusu, ktoré podľa regionálnych orgánov začnú platiť buď v sobotu alebo v pondelok.

Na druhej strane však investori čakajú na náznaky zo strany americkej vlády týkajúce sa ďalších fiškálnych stimulov, nakoľko Powell po zasadaní FOMC uviedol, že hospodárske oživenie sa nezaobíde bez dodatočných fiškálnych stimulov. Dodatočné stimuly v kombinácii s nulovými sadzbami, ktoré by podľa väčšiny guvernérov Fedu mali trvať minimálne do roku 2023 by mohli viesť k ďalšiemu nárastu na akciových trhoch.

Z makroekonomického kalendára boli dnes zverejnené maloobchodné tržby z Británie za august, ktoré medzimesačne vzrástli o 0,8%, čo je o niečo lepšie oproti očakávaniam analytikov, ktorí počítali s rastom na úrovni 0,7%. Stále však dochádza k prudkému spomaleniu z júlového rastu, ktorý bol na úrovni 3,7%.

Rast maloobchodných tržieb z Kanady taktiež výrazne spomalil, nakoľko v júni zaznamenali nárast o 22,7%, no v júli zaznamenali medzimesačný nárast len o 0,6%, pričom sa očakával nárast o 0,7%.

Americký akciový index US500 dnes zaznamenal pokles a približuje sa k supportu na úrovni 3300 bodov. V prípade, ak by sa počas budúceho týždňa objavili náznaky dodatočných fiškálnych stimulov z USA, akciový index sa môže odraziť smerom nahor k hladine 3500 bodov. Zdroj: xStation5