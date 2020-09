Emisní skandál VW rok poté

Před pěti lety, 18. září 2015, vypukl skandál kolem falšování údajů o emisích naftových motorů německé automobilky Volkswagen. Koncern VW i manažeři kvůli skandálu čelí řadě žalob a vyšetřování. Volkswagen podle agentury Reuters dosud vynaložil v souvislosti se skandálem přes 30 miliard eur. Peníze byly využity například na svolávání a úpravu automobilů, na odškodné zákazníkům a na různé pokuty. Jak se celá aféra vyvíjela?

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) 18. září 2015 obvinila koncern Volkswagen, že do svých vozidel s naftovým motorem pod označením EA 189 ve verzi Euro 5 instaloval software, který umožňuje skrýt skutečnou hladinu emisí, a tím se snažil obejít zákony na ochranu ovzduší. Software uměl rozpoznat, že motor pracuje v režimu odpovídajícímu požadavkům laboratorních testů výfukových plynů a změnou nastavení motoru dočasně snižoval množství vznikajících oxidů dusíku, aby auta splnila zákonný limit.



VW následně přiznal, že tento software po celém světě nainstaloval zhruba do 11 milionů naftových aut. Z toho připadá asi pět milionů aut na vlajkovou značku VW, přes dva miliony na Audi, 1,2 milionu na značku Škoda a 700.000 na Seat. Skandál zasáhl v menší míře i další automobilky. V Česku se prodalo zhruba 165.000 z celkem 11 milionů dotčených vozidel.



V USA se VW s téměř půl milionem majitelů naftových vozů dohodl na vyrovnání v celkovém objemu 9,8 miliardy dolarů. Samotná automobilka vyplatila 9,5 miliardy USD. Zbývajících 300 milionů USD vyplatil dodavatel naftových motorů Robert Bosch. Koncern v rámci dohody také souhlasil, že majitelům vyplatí odškodné 5100 až 10.000 dolarů a zavázal se také, že majitelům nabídne opravu nebo odkup jejich vozu. V červnu ale americký odvolací soud rozhodl, že dva americké okresy mohou kvůli manipulaci s emisemi vymáhat na Volkswagenu další pokuty, což může pro automobilku znamenat další vysoké náklady.



V Německu, kde čelí koncern tisícům žalob, Volkswagen akceptoval pokutu jednu miliardu eur (přes 27 miliard Kč). Většinu soudních verdiktů automobilka nebo její přidružené firmy vyhrály, letos v květnu ale nejvyšší soud v Karlsruhe rozhodl, že Volkswagen musí zákazníkům, kteří mají auto dotčené manipulací s emisemi, vyplatit za jejich vůz náhradu. Volkswagen v reakci na verdikt uvedl, že automobilka chce soudní spory s majiteli vozů ukončit a nabídne jim odškodnění. Volkswagen se v Německu již letos v únoru dohodl s majiteli dieselových aut, že jim kvůli skandálu s měřením emisí vyplatí celkem 830 milionů eur (asi 22,6 miliardy Kč). Odškodné bude odstupňováno podle typu a stáří vozu, a to od 1350 do 6257 eur (zhruba 36.800 až 170.000 Kč).



V červnu 2019 Obvodní soud pro Prahu 8 nepravomocně uznal nárok na odškodnění 636 milionů korun pro majitele aut koncernu Volkswagen v ČR. Vyhověl tak 2435 lidem, které zastupovala organizace Safe Diesel. VW ale spor prohrál proto, že se v požadované lhůtě k žalobě nevyjádřil. Odvolací soud poté rozsudek pro několik pochybení zrušil. Safe Diesel podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání. Společnost aktuálně zastupuje téměř 7000 Čechů. Pro každého z nich nárokuje odškodné 220.000 korun, žalovaná částka je tak více než 1,5 miliardy korun. Návrhy firmy na mimisoudní vyrovnání automobilky Škoda Auto a Volkswagen podle údajů Safe Diesel odmítly.



Prvním odsouzeným kvůli skandálu se stal inženýr Volkswagenu James Robert Lian, který byl v srpnu 2017 v USA odsouzen ke 40 měsícům vězení a k pokutě. Dosud nejvyšší trest, a to sedm let vězení, dostal v prosinci téhož roku manažer VW Oliver Schmidt.

Německá prokuratura v září 2019 obvinila šéfa koncernu Volkswagen Herberta Diesse a předsedu dozorčí rady a šéfa holdingové společnosti Porsche SE Hanse Dietera Pötsche, že záměrně neposkytli investorům včasné informace o finančních důsledcích emisního skandálu, a tím protiprávně ovlivnili cenu akcií podniku. Volkswagen obvinění obou představitelů automobilky odmítal a označil je za nepodložená. Oba vedoucí manažeři VW se letos dohodli na ukončení trestního řízení výměnou za platbu 4,5 milionu eur každý. Částky tehdy uhradila automobilka Volkswagen. Také stuttgartská prokuratura výměnou za platbu 1,5 milionu eur ukončila vyšetřování Pötsche. V případu byl obviněn i bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn, kterého čeká veřejný soudní proces kvůli obvinění z podvodu.

Žalobě také čelí bývalý šéf německé automobilky Audi Rupert Stadler a další lidé. Stadler se v červnu 2018 stal nejvyšším vedoucím představitelem koncernu VW, který byl ve funkci kvůli skandálu zatčen. Ve vyšetřovací vazbě strávil zhruba čtyři měsíce, během kterých s ním koncern Volkswagen po vzájemné dohodě rozvázal pracovní poměr.