Cestování z Albánie do ČR - aktuální informace

27.08.2020 / 12:15 | Aktualizováno: 18.09.2020 / 14:23

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

VSTUP NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru jsou nově od 27. května 2020 upraveny v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Cizinci bez povoleného pobytu v EU nemohou nyní cestovat do ČR (např. za turistikou nebo jinými účely). Bezvízově lze cestovat pouze v mimořádných naléhavých situacích, v ostatních případech je potřeba zažádat o udělení dlouhodobého víza/pobytu za příslušným účelem (např. studium).

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 25. 8. 2020 upravuje, za jakých podmínek mohou občané ČR a cizinci s oprávněním k pobytu na území ČR vstupovat na území ČR.

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (viz body I./2 a 3. ochranného opatření). Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 12 hodin za účelem návratu domů, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí! Všichni cizinci, na které se vztahuje bod I.11. ochranného opatření (účel zaměstnání, studenti, vyučující), mají povinnost se po 14 dnech od vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, to neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem.

Aktuální informace k cestování lze nalézt též na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR z ALBÁNIE

Při návratu občanů ČR a jejich rodinných příslušníků a cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR z Albánie platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nutnost absolvování RT PCR testu nebo karantény. V praxi to funguje tak, že po návratu do ČR je nutno nahlásit svůj vstup do ČR místně příslušné krajské hygienické stanici a do 72 hodin předložit výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 z území České republiky nebo podstoupit karanténu. Seznam odběrových míst na území ČR zde.

V případě dotazů kontaktujte Zastupitelský úřad ČR v Tiraně +355/4/223 4004, e-mail: tirana@embassy.mzv.cz nebo zašlete email na e-mailovou linku Ministerstva vnitra pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.