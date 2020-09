14,30 h - US futures indikují lehce pozitivní start zámořského obchodování, technologie už možná prošly dostatečnou korekcí

US indexové futures zatím indikují mírně pozitivní zahájení řádného obchodování v zámoří.Indexy DJIA a širší S&P 500 by měly v úvodu nepatrně růst, technologický Nasdaq má našlápnuto na posílení o 0,5%.Daří se především technologickým lídrům, kteří se dostávají opětovně do popředí zájmu v souvislosti se zhoršováním obecné koronavirové situace ve světě. Technologický Nasdaq od začátku září oslabil o cca 10%. Podobné ztráty zaznamenávají také hlavní technologické tituly. Akcie Oraclu oslabují v reakci na významově nejasné vyjádření US administrativy ohledně možného zákazu stahování čínských aplikací TikTok a WeChat od této neděle. Trh neví, jak zprávu správně vyložit z pohledu možného propojení Oraclu s americkou divizí TikToku Nejistý je zatím stále výhled pro osud dalšího stimulačního a podpůrného balíčku a načasování příchodu případné koronavirové Americký Fed včera uvedl, že spolu se začátkem bankovních stress testů zvažuje, jestli bude pokračovat i nadále v zákazu výplaty dividend a provádění odkupu vlastních akcií