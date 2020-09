Zavřené dveře kamenných obchodů otevírají příležitost e-shopům

Akcie online prodejců během pandemie prudce stoupají díky rostoucím nákupům domácností s dovážkou domů, zatímco pronajímatelé komerčních prostor a nákupních středisek jsou úplně převálcovaní. Tyto kdysi defenzivní akcie nyní musí získat kapitál, aby posílily svou finanční sílu, a doufají, že tento trend už moc dlouho nepotrvá.

Naopak e-shopy z karantény těžily a změny spotřebitelských návyků jim stále přinášejí šťavnaté plody. Před necelým rokem měla firma Unibail-Rodamco-Westfield hodnotu více než dvakrát vyšší než německý online prodejce módy Zalando. A nyní má Zalando proti tomuto pronajímateli téměř čtyřnásobnou hodnotu.

Tato dynamika se pravděpodobně jen tak nezpomalí. Zejména proto, že infekce Covid-19 v Evropě znovu stoupají a vakcína nejspíš nebude v dohledné době široce dostupná. Za poslední měsíc tento trend navíc potvrdily výsledky společností Zalando, Asos a Ocado, a investoři také ocenili i silný online růst Nextu. Ve Velké Británii se tržní kapitalizace AO World na trhu s elektronickým zbožím po více než 300% ziscích od března vyrovnává Dixons Carphone.

„E-commerce ubral vyjednávací sílu majitelům kamenných obchodů,“ říká Tom Walker, šéf globálních cenných papírů u Schroders. "Nemovitosti se nijak neliší od ostatních tříd aktiv ve smyslu neustálého vývoje, změn a narušení a díky Covid-19 se tomu stalo mnohem rychleji." Investoři by měli přemýšlet ohledně expozice vůči tomuto odvětví, pokud jde o pronajímatele digitální ekonomiky oproti pronajímatelům staré ekonomiky, dodává.

Pro majitele obchodů je výběr nájemného stále obtížný a jsou tak pod tlakem, což vedlo Unibail-Rodamco-Westfield k tomu, aby tento týden získal kapitál ve výši 4 miliard dolarů. Měsíc poté, co společnost Hammerson rovněž navyšovala svou hotovost, a pouhé tři měsíce poté, co společnost Intu Properties upadla do insolvence.

Podobný osud se vztahuje i na provozovatele kin. Po letošním poklesu o 78 % se akcie společnosti Cineworld Group obchodují na stejné úrovni jako na konci března, a to navzdory opětovnému otevření kin ve většině zemí. Přísná pravidla sociálního distancování nadále snižují její příjmy.

Mezitím poptávka kapitálových investorů po online byznysu nevykazuje žádné známky toho, že by měla klesat. Jen tento týden úspěšně vstoupila na trh THG Holdings, jejíž akcie vzrostly od jejího IPO o 17 % a dosáhly tržní kapitalizace 7,4 miliard dolarů. Polská e-commerce platforma Allegro by měla při svém IPO dosáhnout tržní hodnoty 13 miliard dolarů.

Zdroj: Bloomberg