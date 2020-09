Botswana bude stavět další elektrárny

?Část pokryjí solární zdroje, zbývající energie bude pocházet ze zemního plynu a z uhelných zdrojů. Výběrová řízení na dodavatele vyhlásí ministerstvo v příštím roce, což může znamenat příležitosti pro české firmy z oblasti solární a uhelné energetiky.

VÝPADKY DODÁVEK ELEKTŘINY

Aktuální energetická potřeba Botswany je zhruba na úrovni 600 MW, téměř kompletně ji pokrývají dvě uhelné elektrárny Morupule A a B. Na rekonstrukci Morupule A v roce 2017 se podílela dodávkou sady turbín plzeňská společnost Doosan Škoda Power. Opakované výpadky mladší ze dvou elektráren (Morupule B) nutí botswanskou vládu k řešení situace, neboť kompenzace výkonu Morupule B provizorními dieselovými agregáty se prodražují a dodávky elektřiny ze zahraničí v posledních letech narušuje neutěšený stav jihoafrického státního energetického koncernu ESKOM.

Letos v srpnu zveřejnilo ministerstvo vládou schválený integrovaný plán zdrojů na období příštích dvaceti let, jež počítá s realizací řady nových projektů. Jedno z výběrových řízení na solární elektrárnu o výkonu 200 MW bude vyhlášeno na jaře 2021, přičemž k dokončení stavby by mělo dojít již v roce 2026. Jiný připravovaný projekt 100 MW elektrárny využívající technologii získávání zemního plynu z uhlí CBM (Coal-Bed Methan Extraction) by měl zahájit provoz v roce 2025. Výběrové řízení na tuto zakázku již proběhlo. Výběrové řízení na další solární fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 100 MW se uskuteční v roce 2022 a tendr na uhelnou elektrárnu o výkonu 300 MW proběhne do roku 2026. Nevyužité zatím zůstávají větrné zdroje, kde podle expertů také existuje značný potenciál.

ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI JSOU VÍTÁNI

Státní energetická společnost Botswana Power Corporation (BPC) je jediným výrobcem a oficiálním dodavatelem elektřiny v Botswaně, ale vláda hodlá v rámci nových projektů v oblasti uhlí, plynu a solárů energetický sektor diverzifikovat. Podle ministra Moagiho budou mít k zakázkám otevřený přístup zahraniční investoři.

Optimální využití obnovitelných zdrojů podle něj napomůže mimo jiné pozitivnímu vnímání Botswany jako atraktivní země pro investory, tvorbě pracovních míst a diverzifikaci exportu. Plány botswanské vlády mohou znamenat příležitosti pro české dodavatele zejména z oblasti solární a uhelné energetiky. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na obchodní úsek velvyslanectví v Pretorii prostřednictvím emailu commerce_pretoria@mzv.cz.

Viktor Dolista, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii