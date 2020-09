Češi postaví další nemocnice v Ghaně

Ministr uvedl, že financování těchto projektů ve výši více než 70 milionů eur zajistí rakouská Erste Group Bank a Česká spořitelna. VAMED Health project CZ je dcerou stejnojmenné rakouské společnosti. Vývoz částečně podpořila česká státní pojišťovací společnost EGAP.

Součástí nemocnic budou také jednotky ložnicového typu pro zaměstnance nemocnice. Po dokončení budou mít nemocnice ambulantní oddělení, čekárnu s 36 místy, tři předporodní poradny, dvě kanceláře pro zdravotníky, větší a menší chirurgický sál, dvoulůžkové zotavovací oddělení a sterilizační jednotky. Z celkového počtu 40 lůžek v každé nemocnici bude osm lůžek v pediatrickém oddělení, dalších osm v takzvaném oddělení pro muže, osm v oddělení pro ženy, čtyři v pracovních porodních stanicích, osm v porodním oddělení a čtyři v zotavovací místnosti.

Cílem výstavby nových nemocnic je zlepšení geografického přístupu ke zdravotní péči, což by mělo mít dopad na snížení nemocnosti a úmrtnosti zejména matek a dětí. Projekt by měl být dokončen do 24 měsíců od zahájení.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře?