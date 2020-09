ČNB úrokové sazby nezmění, ale bude reflektovat rizika (Tématické reporty)

Česká národní banka pravděpodobně bude i nadále považovat měnové podmínky za dostatečně uvolněné. HDP i měsíční data ukazují oproti očekávání mírně rychlejší ekonomické oživení. Inflace je stále vyšší, ale zpomaluje. Nicméně rizika daná především pandemií COVID-19 zůstávají vysoká a ČNB by to měla reflektovat. V případě potřeby by měnové podmínky byly pravděpodobně uvolněny prostřednictvím měnového kurzu.

Oživení je rychlejší než ČNB čekala, inflace zvolna zpomaluje

Začátkem srpna Česká národní banka jednomyslně rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba zůstala na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. V poslední prognóze ČNB počítá s letošním poklesem ekonomiky o 8,2 % a v příštím roce s růstem o slabších 3,5 %. Od inflace očekává postupné zpomalení, s tím že do konce roku setrvá nad 3 %. ČNB připomíná, že nejistoty předpokladů ohledně vývoje domácí i vnější ekonomiky tak jak vstupují do prognózy, zůstávají vysoké.

Od minulého zasedání ČNB zveřejňovaná data potvrzují, že ekonomické oživení stále probíhá. Pokles HDP o 11 % y/y ve druhém čtvrtletí byl menší než 12 % y/y prognózovaných ČNB. Na základě měsíčních dat navíc čekáme oproti prognóze ČNB vyšší růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Odchylka od prognózy nicméně nebude tím, co by měnilo celkový příběh, nicméně podpoří víru členů bankovní rady, že dosavadní uvolnění měnové politiky bylo dostatečné. Na druhou stranu inflace se vyvíjí v souladu s poslední prognózou ČNB. V srpnu inflace projevila určitou ochotu zpomalit, přičemž v meziročním vyjádření klesla na 3,3 % (ČNB prognózovala 3,2 %). Důležité je, že jádrová inflace, která v předešlých měsících překvapovala vyšším nárůstem, zpomalila a v meziročním vyjádření klesla na stále zvýšenou hodnotu 3,6 % z předchozích 3,7 %. Nicméně inflace zůstává stále výrazně nad inflačním cílem ČNB. Bude za potřebí dalších dat, aby bylo možné udělat závěr, že inflace začíná trendově zpomalovat. CZK vůči EUR byla ve srovnání s prognózou ČNB v 3Q silnější pouze o 1 %.

ČNB zhodnotí měnové podmínky jako dostatečně uvolněné

Jak uvádíme výše, odchylka vývoje ekonomiky od stávající prognózy ČNB není tím, co by měnilo celkový příběh. Ekonomika oživuje trochu rychleji, zatímco inflace se nachází výš, ale zpomaluje. Za těchto okolností čekáme, že členové bankovní rady ČNB zhodnotí měnové podmínky jako dostatečně uvolněné. V nedávné době někteří členové rady vyjádřili určité uspokojení nad současným vývojem.

Viceguvernér Tomáš Niedetzký řekl, že „současná inflační epizoda je dočasná a přispěje k ekonomickému růstu povzbuzením spotřeby a investic, když je to nejvíce potřeba. Uvádí nás to rovněž do komfortní pozice, když na rozdíl od eurozóny nepozorujeme deflační tlaky a nemusíme implementovat nekonvenční měnověpolitické nástroje.“

Člen bankovní rady Vojtěch Benda uvedl „Pro nás je zatím situace měnověpoliticky přehledná. To uvolnění, které jsme dodali hned zkraje výskytu pandemie, je dostatečné," a dále "Zatím to podle náznaků vládních představitelů, nejen u nás ale i ve světě, vypadá, že se nebude opakovat plošné uzavírání ekonomiky, kterého jsme byli svědky v březnu, dubnu a ještě v části května. To je pro ekonomiku dobrá zpráva."

K inflačnímu vývoji člen bankovní rady Tomáš Holub řekl, že se není třeba zvýšených úrovní inflace obávat, přičemž její tempo lehce nad 3 % je „skutečně příznivým vstupním bodem“ do něčeho, co je projektováno jako nejhlubší recese za poslední tři dekády.

Zhoršující se epidemický vývoj i nadále velmi stěžuje jakýkoliv výhled a přispívá k tomu, že úrokové sazby delší dobu neporostou.