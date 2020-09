JAR: podmínky cestování a vstupu do země

JAR: podmínky vstupu do země - nebe se otevírá!

17.09.2020 / 21:01 | Aktualizováno: 18.09.2020 / 09:49

Opatření: Jihoafrický prezident C. Ramaphosa oznámil dne 16. 9., že JAR přejde od půlnoci 20. 9. 2020 na nejnižší bezpečnostní stupeň 1. Povinné nošení roušek na veřejnosti a udržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami, stejně jako další podobná hygienicko-bezpečnostní opatření, zůstávají nadále v platnosti. Zákaz nočního vycházení bude nově platit až do půlnoci do 04:00 (v současnosti to bylo od 22:00-04:00). V rámci stupně 1 budou nově umožněna veřejná shromáždění až do počtu 500 osob (venku), respektive 250 osob (uvnitř) při dodržení maximálně 50% obsazenosti daného místa. Limit 50% obsazenosti bude platit i pro koncertní sály a tělocvičny (při dodržení všech hygienických opatření). Prodej alkoholických nápojů bude nyní umožněn od pondělí do pátku 9-17:00.