Velký milník padl: stavební spořitelny už půjčily bilion korun

Pro lepší představu: je to, jako by proběhlo milion rekonstrukcí za milion korun . Právě stavební spořitelny tak pomohly zlepšit nejen bydlení milionů Čechů, ale také tvář celé země. „ Stavební spoření se stalo zcela běžnou součástí finanční zodpovědnosti většiny Čechů. Oproti mnoha jiným finančním produktům představuje bezpečný přístav pro ukládání peněz se zajímavým zhodnocením odolávajícím inflac i,“ říká Jan Jeníček, předseda AČSS.

„ Za bilion korun byste dnes a v dnešních cenách koupili asi 170 tisíc průměrných bytů v Praze a zhruba 558 tisíc bytů v Ostravě,“ upřesňuje Jiří Šedivý, tajemník AČSS. Za „ostravskou“ cenu byste si přitom mohli koupit byty v celém Moravskoslezském kraji , a ještě by vám pár miliard korun zbylo. „Cena bytů v České republice stoupla za posledních 15 let zhruba o 140 %, takže na byt v roce 2005 vám stačila necelá polovina dnešní částky, “ doplňuje Šedivý.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

Asociace českých stavebních spořitelen vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.