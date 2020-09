Euronext exkluzivně jedná o převzetí italské burzy. Stal by se lídrem v Evropě

Nabídka Euronextu zahrnuje také italské banky Cassa Depositi e Prestiti a Intesa Sanpaolo . Pokud bude úspěšná, stanou se banky akcionáři Euronextu díky navrhovanému navýšení kapitálu."Navrhované spojení firem Borsa Italiana a Euronext vytvoří předního hráče na kapitálových trzích kontinentální Evropy ," uvedl Euronext v prohlášení. Euronext provozuje šest burz v Evropě , kromě hlavní pařížské burzy také burzy v Amsterodamu, Dublinu, Oslu, Lisabonu a Bruselu burza přilákala také nabídky od švýcarské firmy Six a německé Deutsche Börse. Informované zdroje agentuře Reuters tento týden řekly, že Six předložila nejvyšší nabídku, nabídky všech tří zájemců se pohybovaly v rozmezí od 3,5 miliardy do čtyř miliard eur (až 106,7 miliardy Kč ).LSE koupila milánskou burzu v roce 2007. Tehdy za ní zaplatila 1,6 miliardy eur