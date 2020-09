Další pokles trhů díky technologiím

Akciové trhy ve Spojených státech pokračovaly dále v poklesu, když na čele propadu opět zůstaly technologie. Na trzích pravděpodobně stále dochází k výběru zisků právě z technologických akcií, které v předchozích týdnech/měsících zaznamenávaly silný růst.

Co se týče makroekonomických dat, tak počty žádostí o podporu v nezaměstnanosti se stále drží vysoko (860 tisíc oproti očekávaným 820 tisícům) a trhy nepodpořila ani data z amerického nemovitostního trhu. Pro trhy stále zůstávají hlavním tématem fiskální stimuly. Americká vládní pomoc ekonomice (v odhadované výší kolem 500 miliard dolarů) by měla přijít pravděpodobně v následujících dvou týdnech. V Kongresu zatím stále nepanuje ohledně této pomoci shoda, nicméně maloobchodní tržby již dříve v týdnu vykázaly zpomalení, a oživení americké ekonomiky bez fiskálního stimulu by tak mohlo trvat výrazně delší dobu, než se očekává.

Během včerejšího dne se již sešli hlavní představitelé aerolinií s úředníky z Bílého domu, když aerolinky stále trpí v důsledku omezení cestování. Letecká doprava je stále níže kolem 70% a další pomoc je tak nutná, pakliže by nemělo dojít k propouštění zaměstnanců (jedná se přibližně o 30 000 zaměstnanců). Delta Airlines (-1,8%) například oznámily, že již nyní zvedají objem emise dluhopisů na 9 miliard dolarů, tedy o 2,5 miliardy více než chtěly dříve.

Na trhu se objevily podrobnější informace ohledně převzetí TikToku Oraclem (- 0,4%). Americké společnosti (včetně Oraclu) by měly v nově vzniklé společnosti (TikTok Global) vlastnit 60% a většina představenstva (včetně CEO) by měla být tvořena Američany. Oracle by měl vlastnit 20% a blíže nespecifikovaný podíl by měl nakonec získat i Walmart (+0,3%), pakliže Trump přistoupí na tuto verzi převzetí. Jeho rozhodnutí je očekáváno v nejbližších dnech.