3130. Denní přírůstek COVID v Česku překonal celý měsíc březen

Strmý nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku pokračuje. Denní přírůstek ve čtvrtek poprvé překonal 3000. Za jediný den testy prokázaly nákazu u 3130 lidí, což je podobný údaj jako za celý měsíc březen. Od začátku září se nákaza prokázala u 19.539 lidí, od začátku epidemie u 44.155 lidí. Aktuálně je v Česku 20.289 nakažených, většina má lehký průběh nemoci. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.



Roste také počet hospitalizovaných a pacientů s covidem ve vážném stavu. V nemocnicích je podle posledních dostupných dat ze středy 413 lidí s nákazou, v těžkém stavu je 91 z nich. Od úterý vzrostl počet hospitalizovaných pacientů o 25 a těžkých případů o deset. Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví zvládnou násobně víc pacientů s covidem-19 než nyní, a to i vážných případů. Přibývá rovněž lidí, kteří s covidem zemřeli. Obětí je celkem 489, během čtvrtka přibyla čtyři úmrtí.

Měsíční přírůstky potvrzených případů koronaviru v Česku: Měsíc Počet případů za měsíc Březen 3319 Duben 4384 Květen 1588 Červen 2685 Červenec 4588 Srpen 8052 Září * 19.539

Září je za období 1. až 17. 9. 2020 Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška může být za září podle optimističtějších modelů asi 44.000 nových případů, podle méně optimistických až 70.000. Roušky , mytí rukou a dodržování rozestupů mohou podle něj šíření viru snížit až o polovinu.Počty nakažených výrazně rostly i minulý týden, kdy denní přírůstek poprvé překonal tisícovku. Od té doby s výjimkou neděle denně přibývalo více než tisíc potvrzených nákaz . Více se ale testovalo. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10.000, kdežto minulý týden laboratoře od úterý do čtvrtka provedly každý den více než 15.000 testů , v pátek rekordních 19.000. Ve středu zvládly 17.890 odběrů, o čtvrtečním počtu testů bude ministerstvo informovat dnes vpodvečer. Kapacita laboratoří je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) 20.700 denně, cíl je 25.000.Prvním znakem zlepšení epidemické situace bude podle Duška zmenšení podílu nových případů na počet testů . Ve středu dosáhl podíl skoro 12 procent, o den dřív byl necelých deset procent a v pondělí přes šest, zatímco o víkendu se pohyboval také přes 11 procent.Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří v Praze a v přilehlých středočeských okresech, ale také na Kroměřížsku, jižním Plzeňsku, Uherskohradišťsku či Chebsku. V Praze hygienici za posledních sedm dní potvrdili 191 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, následuje Kroměřížsko se 171 případy, víc než 150 nakažených na 100.000 obyvatel mají okresy Praha -východ, Praha -západ, Plzeň -jih a Uherské Hradiště Od 10. září platí v celém Česku kvůli zhoršující se epidemické situaci povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Kvůli rostoucím přírůstkům nakažených i hospitalizovaných stát zavádí ode dneška další plošná opatření . Budou zakázané vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Žáci a učitelé musejí nosit roušky i ve třídách s výjimkou prvního stupně základních škol . V celé zemi zůstanou restaurace či bary mezi půlnocí a šestou hodinou ráno zavřeny.Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla, ministr Vojtěch je vyzval, aby se chovali ohleduplně a omezili co nejvíc účast na větších akcích. Nejčastějšími místy nákazy jsou podle ministerstva rodina a pracovní prostředí, rizikovou aktivitou je také návštěva společenských akcí, jako jsou rodinné oslavy a svatby. Více než pětina případů v poslední době pochází ze škol