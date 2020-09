Spotřebitelská důvěra v USA trpí covidem (Ranní zpráva z finančního trhu)

Spotřebitelská důvěra v USA trpí covidem

Německé ceny průmyslových výrobců za srpen potvrdí nízkoinflační prostředí, kterému jako ekonomiky z vnějšku čelíme. Z našeho pohledu bude zajímavý i polský průmysl za srpen. Naznačí, co za druhý prázdninový měsíc čekat od toho českého. Odpolední americká předběžná data spotřebitelské důvěry University of Michigan ukáží na to, že k předkoronavirovým hodnotám máme stále hodně daleko.

Polský průmysl jako předskokan toho českého

Dnešní ekonomický kalendář nemá potenciál finanční trhy zásadním způsobem ovlivnit, snad jedině odpolední předběžná data americké spotřebitelské důvěry podle Univesity of Michigan. Evropská data budou zajímavá i pro nás, i když především z analytického pohledu, těžko na ně čekat reakci například kurzu koruny. Německý PPI bude významnou informací i z pohledu centrální banky, pro které jsou zahraniční ceny průmyslových výrobců vstupem pro rozhodování. A tato data potvrdí nízkoinflační vývoj v našem vnějším prostředí. Zapadnou tak do naší prognózy očekávaného zpomalení současné stále vysoké spotřebitelské inflace. Jak se vyvíjel tuzemský průmysl v průběhu srpna, pak mohou napovědět polská data. Z meziročního pohledu by měl být vykázán růst, a to dokonce vyšší než v předchozím měsíci.

Vstup obchodníků do závěrečné obchodní seance tohoto týdne odráží nezajímavý ekonomický kalendář a absenci nových fundamentálních impulsů. Americké akciové trhy skončily včera v mírném mínusu, japonský Nikkei se v závěru seance drží na kladné nule, futures na evropské a americké indexy jsou v nepatrném záporu. Euro bylo po celé asijské obchodování stabilní kolem 1,1850 USD/EUR. Klidný kurzový vývoj tak luze očekávat i na koruně s šancí korigovat ze svých slabých úrovní.

Forint na půlročním minimu

Sílící dolar se včera negativně podepsal na středoevropských měnách. Trh si totiž vyložil středeční jednání holubičím způsobem (viz včerejší ranní zpráva zde https://bit.ly/2FNHCsY), což se nepříznivě projevilo na rizikovém apetitu investorů, výprodeji akciových instrumentů a preferenci bezpečnějších aktiv včetně zelených bankovek. Toto prostředí samozřejmě nesvědčilo středoevropským měnám. Ty včera byly pod prodejním tlakem. Ten byl patrný zejména na maďarském forintu, který tratil téměř půl procenta a oslabil na nejslabší hodnotu za posledního půl roku. Ztráty polského zlotého již byly minimální, koruna pak spíše držela slabé úrovně kolem 26,75 CZK/EUR.

Pozornost investorů se nyní upíná i na Velkou Británii. Britská libra tak zažívá veletoče. Oproti dolaru včera v průběhu dne ztrácela více než tři čtvrtě procenta. Reagovala na výsledek jednání Bank of England. Britská centrální banka sice ponechala úrokovou sazbu nezměněnou, otevřela ale dveře k záporným sazbám v budoucnu. Ještě před pár týdny přitom tento krok celkem striktně odmítala. Druhá vlna covidu, riziko zavírání některých sektorů v ekonomice a zvýšení rizika brexitu bez dohody ale dělá centrálním bankéřům vrásky na čele. Dnes je libra ale opět silnější po vyjádření prezidentky Evropské komise U. von Leyen, že je přesvědčená, že dohoda o brexitu je stále možná.