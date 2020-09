17. září: Tohle potřebujete vědět (nejen) o čtvrtečním obchodování na Wall Street

Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek zlevnily. Náladu investorů ovlivnila data z trhu práce. Dolů zamířily například cenné papíry velkých technologických podniků.

Index Dow ztratil 0,47 % na 27 901,98 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,84 % na 3 357,01 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přišel o 1,27 % na 10 910,28 bodu. Index volatility VIX stoupl o 1,61 % na 26,46 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stagnoval na 0,689 %.

O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 12. září nově 860 tisíc lidí. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy to bylo 893 tisíc (revidováno z 884 tisíc), ale horší, než čekali analytici (850 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 5. září 12,628 milionu. Po 13,544 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno z 13,385 milionu) očekával trh pokles na 13 milionů.