JAR: podmínky vstupu do země - nebe se otevírá!

17.09.2020 / 21:01 | Aktualizováno: 17.09.2020 / 21:09

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:



V současné době stále ještě není možný vstup na území JAR, vnější hranice země zůstávají uzavřeny, funguje pouze nákladní doprava a zvláštní repatriační lety. Od 1. října však JAR přechází do stupně 1 lockdownu a bude v omezené míře obnovena mezinárodní doprava osob. Budou otevřena mezinárodní letiště Tambo v Johannesburgu, v Kapském Městě a V Durbanu. Mezinárodní doprava se bude primárně soustředit na obnovu leteckého spojení na regionální úrovni se státy na jihu a jihovýchodě Afriky. Vláda připravuje seznam dalších zemí, které splňují kritéria nízkého epidemiologického rizika, se kterými bude možné taktéž obnovit letecké spojení. Při příletu do země bude nutné prokázat se negativním testem na covid, který nebude starší 72 hodin. Podrobnosti připravujeme.



Opatření:

Vývoj v posledních týdnech: Stav národní katastrofy byl dne 15. 8. 2020 prodloužen o další měsíc do 15. 9. 2020. Od půlnoci 17. 8. JAR celonárodně přešel ze stupně 3 na mírnější stupeň 2. Vnější hranice JAR zůstávají i tak uzavřeny pro mezinárodní osobní dopravu (horizont obnovení mezinárodního provozu je 1. říjen). Pro přílet či odlet do/z JAR je proto nadále možno využít pouze zvláštních repatriačních letů. V ostatních aspektech se život v JAR začíná blížit stavu před COVID-19: od 17. 8. je obnovena doprava mezi všemi provinciemi (včetně domácí turistiky), Otevřou hotely, restaurace, tělocvičny. Povoleny jsou i soukromé návštěvy. Nadále však platí zákaz nočního vycházení o 22:00-04:00, povinné je nošení roušek na veřejnosti, dodržování sociálního distancování a s tím spojená omezení co do počtu osob v prodejnách / restauracích / hotelech apod. (max. 50% obsazenost a veřejná shromáždění maximálně 50 osob). Obnoven (byť s omezením) byl prodej alkoholu a tabákových výrobků.

DOPRAVA:

Pouze repatriační lety. Probíhají repatriační lety KLM, QR a další, o kterých průběžně informujeme na našich webových stránkách.

OPATŘENÍ:

Není povolen vstup do země cizincům.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.dirco.gov.za/

http://www.thepresidency.gov.za/

https://www.tourism.gov.za/Pages/home.aspx