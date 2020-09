Namibie: podmínky vstupu do země

17.09.2020 / 21:12 | Aktualizováno: 17.09.2020 / 21:16

Namibie zavádí nová pravidla platná pro vstup turistů do země.



- Vstup je možný pouze letecky přes mezinárodní letiště Hosea Kutako ve Windhoeku

- Všichni cestující musí předložit negativní COVID-19 PCR test provedný maximálně 72 hodin před nástupem do letadla

- Při příletu musí rovněž předložit celý itinerář svého pobytu v Namibii a podrobit se 5. den svého pobytu odběru a 7. den být k dispozici pro obdržení výsledků tohoto kontrolního testu. Bude-li výsledek negativní, může cestující pokračovat podle svého itineráře. Bude-li test pozitivní, cestující se musí odebrat do karantény v zařízeních autorizovaných namibijským ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb, a to na vlastní náklady.

Případné další informace (bez záruky) můžete nalézt na webových stránkách Honorárního konzulátu Namibijské republiky v Praze https://csnk.cz/honorarni-konzulat/.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.mirco.gov.na

Honorární konzulát Namibie v ČR:

https://csnk.cz/honorarni-konzulat/

Autor: Velvyslanectví ČR v Pretorii