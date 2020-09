Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam nových opatření

Už ve čtvrtek 17. září nařídilo ministerstvo všem subjektům, provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou.

Další početná opatření, která jsou platná až od pátku 18. září 18 hodin, zakazují nebo omezují slavnosti, představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy následovně:

Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se ale nevztahuje na stadiony a haly, divadla, kongresové sály, veletržní prostory a mnoho dalších výjimek. Seznam výjimek najdete v příloze.

Nařízení ministerstva zakazují hromadné akce s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž omezilo činnosti provozovatelů, kteří musí dodržovat konkrétní pravidla v provozovnách. V nich musí být umístěny dezinfekční prostředky, zákazníci musí dodržovat odstupy 2 metry a platit nejlépe platební kartou, provozovatel musí zajistit informační plakáty u vstupu a v provozovně, při prodeji nebaleného pečiva nesmí docházet ke shlukování osob, a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, v místě musí být poskytnuty bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiná ochrana rukou. Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry a umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

Pracovníci knihoven budou provádět hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím.

Další pravidla jsou stanovena na prodej oděvů a obuvi, činnost holičství a kadeřnictví, provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie, provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů, provoz provozovny stravovacích služeb, provoz ubytovacích zařízení, provoz nákupních center, provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť, a provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže, a sauny.

Dále se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v prostředcích MHD, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Zákaz má celou řadu výjimek, kterých se netýká, například dětí do dvou let věku či dětí v mateřských školách a jejich pedagogického dozoru. Přehled výjimek najdete v příloze.

Přesné znění nařízení najdete na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Přílohy