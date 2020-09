Informace k cestování na území Slovenské republiky - Česká republika je od pátku 18. 9 .2020 9 hodin na červeném seznamu!

17.09.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 17.09.2020 / 11:56

Slovensko přeřazuje Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020 od 09:00 hodin. Osoby přijíždějící z České republiky se budou muset prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a do 5 dnů se nechat otestovat.



Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 17.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu http://www.uvzsr.sk/

Do doby, než toto opatření vstoupí v platnost (tedy do pátku 18. září 2020 9 hodin) mohou Češi a Slováci (i cizinci žijící v České republice či ve Slovenské republice) cestovat mezi Českou a Slovenskou republikou bez omezení.