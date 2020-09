Přechod hranic do ČR a podmínky cestování z/na Palestinská území

17.09.2020 / 14:15 | Aktualizováno: 17.09.2020 / 14:22

Níže naleznete informace týkající se cestování mezi Českou republikou a Palestinským územím, platné k 07.09.2020



NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY



Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 25. srpna 2020 v 0:00 hod nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň tzv. seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (zelený seznam). Upozorňujeme, že Západní břeh Jordánu aktuálně do tohoto seznamu nepatří.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví občan ČR, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu ** po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Pokud vstupující osoba nepobývala déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech v zemi v červené zóně (tj. nacházela se puoze n aúzemí země v zelené zóně, anebo v zemi v červené zóně strávila kratší dobu než 12 hodin - nejsou žádné další povinnosti).

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace k testům ze zahraničí: Od 01.07.2020 krajské hygiencké stanice neberou zřetel na výsledky testů, které byly provedeny v zahraničí, uznávají se pouze testy provedené na území ČR. Od 24.08.2020 již není třeba testovat děti do pěti let věku po návratu z rizikové země.

Upozorňujeme, že při případném návratu do ČR z letiště Ben Gurion v Tel Avivu je od 16.08.2020 nově zavedena povinnost požádat o tzv. výjezdní povolení vztahující se na všechny cestující. Nově se musí všichni cestující nejpozději 24 hodin před odletem registrovat a požádat o tzv. "Outbound Passenger Clearance" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem email, který mu spolu s platným cestovním dokladem, letenkou a vytištěným povolením umožní vstup do odletového terminálu letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Další informace o povinnostech cestujících a cestování z Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

VSTUP NA PALESTINSKÁ ÚZEMÍ:

Na Palestinská území i nadále nelze vstoupit. Všechny pozemní hraniční přechody zůstávají uzavřené. V pásmu Gazy záleží na situaci na hraničním přechodu Rafah. Ten je nyní z důvodu aktuálního růstu případů infikovaných osob od 14.08.2020 do odvolání uzavřen.

DOPRAVA:

Pozemní doprava ze Západního břehu Jordánu není v současnosti možná. Ohledně letecké dopravy prostřednictvím letišť v Izraeli jsou informace uvedeny na stránkách velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

OPATŘENÍ:

Stav nouze byl rozhodnutím prezidenta Abbáse prodloužen do 4. října 2020. Je uzavřeno 131 škol v důsledku nákazy.Uzavřené jsou pouze některé obce s vysokým podílem nemocných (typicky v oblasti hebronského guvernorátu, ale i v jiných částech Západního břehu Jordánu). Zákaz pohybu je na Západním břehu Jordánu definován časově, a to každý den mezi 00:00 hod a 07:00 hod., kdy je povinnost zdržovat se v místě bydliště. V pásmu Gazy je s ohledem na nejnovější vývoj vyhlášen zákaz pohybu do 30.08.2020. Od 10.08.2020 je upravena délka karantény. V případě jejího nařízení trvá nyní domácí karanténa deset dnů. V pásmu Gazy zůstává v platnosti karanténa v délce dvacet jedna dnů.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví