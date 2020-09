Mezinárodní obchod v souvislosti s koronavirem – přehled opatření (17.9.2020)

V návaznosti na rozhodnutí CH vlády z 1. 7. 2020 se budou muset osoby přijíždějící do CH z určitých zemí a regionů podrobit desetidenní karanténě. Do karantény (doma nebo v jiném vhodném ubytovacím objektu) budou muset od 6. 7. 2020 všichni, kdo se v 10 dnech bezprostředně předcházejících příjezdu do CH zdržovali v zemích či oblastech se zvýšeným výskytem Sars-CoV-2. Od pondělí 14. 09. 2020 byla na seznam těchto rizikových zemí umístěna i Česká republika. Aktuální seznam všech zemí naleznete zde.

Výjimky z povinné karantény platí pro:

a/ Osoby přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy,

b/ Osoby, jejichž přicestování je důležité pro zachování funkčnosti zdravotnictví, bezpečnosti a veřejného pořádku, mezinárodních organizací, institucí a diplomatických misí (povinné potvrzení zaměstnavatele).

c/ Osoby pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy. d/ Osoby ze závažných zdravotních důvodů, např. onemocnění, které vyžaduje neodkladnou péči.

e/ Osoby, které jen tranzitují přes Švýcarsko s úmyslem a možností přímo cestovat do další země, tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska – např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky. Podmínkou je však přejezd do 24 hodin.

Pozn.: Velvyslanectví ČR v Bernu doporučuje všem, kteří si nejsou jistí, zda se na ně povinnost karantény ve Švýcarsku vztahuje, aby se primárně obraceli na svůj příslušný kantonální úřad a svou individuální situaci konzultovali zde.

Od 6. 7. 2020 byla celoplošně zavedena povinnost nošení ochranných roušek ve všech prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Dopravní společnosti, které požadují výjimku ze zákazu nočních jízd a jízd o nedělích, jsou podrobeny běžnému schvalovacímu procesu. O povolení k individuální přepravě lze požádat prostřednictvím následujícího odkazu na webových stránkách Spolkového silničního úřadu ASTRA, zde www.sonderbewilligung.ch. Pro jízdy ze zahraničí je za vydávání povolení odpovědný kantonální úřad toho kantonu, na jehož území po překročení hranic Švýcarska přepravce vstoupí jako první. V naléhavých případech mohou povolení k individuální přepravě vydávat i kantonální policejní úřady.

Spolkové ministerstvo financí rozhodlo o prodloužení lhůty pro bezcelní vývoz zboží, které turisté zakoupili ve Švýcarsku, z 30 na 90 dnů. Tato změna vstoupí v platnost od 1. 8. 2020 (tzn. platí pro zboží, které bude zakoupeno ve Švýcarsku po 1. 8. 2020).