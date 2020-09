Rok 2020 dluhově rekordní

Dnešní globální svět, jak je všeobecně známo, žije na dluh a v žádném případě to nevypadá, že by se mělo v blízké budoucnosti něco změnit. Ba naopak, dluhy rostou ve všech sektorech a to enormním tempem. Bohužel současná krize rozjela tiskárny na plné obrátky a dluhová bublina se nafukuje nezadržitelným tempem.

Po poslední finanční krizi z roku 2008 byly určité náznaky, že by se mohlo zadlužení postupně snižovat, ale stal se pravý opak. Žádná významná restrukturalizace se nedostavila a problémy se opět pouze odsunuly.

Podle odhadů vzroste zadlužení vyspělých ekonomik z 380 % v roce 2019 na cca 392 % HDP v roce 2020. U rozvíjejících se ekonomik z 220 % v roce 2019 na 230 % HDP v roce 2020.

Na konci 4. čtvrtletí 2019 činilo světové zadlužení cca 255 bilionů USD – cca 320 % HDP, v 1. čtvrtletí roku 2020 vzrostlo již na 258 bilionů USD – tedy cca 331 % HDP. Rok 2020 není ještě u konce a podle odhadů bude na konci roku činit světové zadlužení cca 342 % HDP (cca 265 bilionů USD).

Pro zajímavost: Jak je globální zadlužení enormní, si můžeme ukázat na tom, kolik zlata by se za daný dluh mohlo nakoupit. Za 258 bil. USD, při hodnotě zlata cca 1 950 USD / Oz, by šlo pořídit cca 4,115 mil. tun zlata.

Globální dluh se neustále zvyšuje průměrně o cca 5 % ročně, naopak světové HDP roste kolem cca 3 %. Rovněž rostou náklady na obhospodařovávání tohoto dluhu, aktuálně je to přes 15 % HDP, do roku 2050 by náklady dluhů měly stoupnout až na 27 % HDP. Už řadu let se tyto náklady dluhů drží trošku na uzdě a to z důvodu nízkých, ne-li záporných úrokových sazeb, ale tento stav nejde udržovat stále.

Ještě v roce 2000 činil globální dluh cca 80 bilionů USD, v roce 2007 již 149 bilionů USD a v roce 2014 již téměř 200 bilionů USD.

Následně po přečkání minulé finanční krize následovalo období většího růstu, i postupného zvyšování úrokových sazeb, ale dluhy se neřešily, neumořovaly se a bublina se nafukovala i v době relativní prosperity. Nyní přinesl rok 2020 další krizi, kterou nikdy svět nezažil a to se projevuje v dalším růstu zadlužení.

Je složité předpovídat další vývoj, svět se mění velmi rychle. Nicméně, myslet si, že by se nezadlužoval, dluhy se splácely a někdy umořily, to je jen pouze přání, které se pravděpodobně nikdy nesplní. Tištění peněz a hledání určité "zdravé" míry inflace kolem 2 %, je pořád fajn, je to něco, co pomáhá k udržování dluhů a daná inflace je pro dlužníky výhodná. Nicméně toto hledání se může kdykoliv zcela vymknout kontrole a vytvořit hyperinflační past a další obrovské problémy.