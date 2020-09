Libra ve střehu: Bank of England už zase bude řešit tvrdý brexit

Včerejší zasedání Fedu (viz úvod) se nakonec eurodolaru nelíbilo.

Včerejší zasedání Fedu (viz úvod) se nakonec eurodolaru nelíbilo, což lze částečně přičíst poněkud nečitelné komunikaci, kdy si americká centrální banka verbálně přeje inflaci v průměru nad 2 %, avšak až do roku 2023 něco takového neprognózuje. Aktuální zpevňování dolaru jde však také ruku v ruce s rozjíždějícím se výprodejem rizikových aktiv. Ten může souviset i s tím, že super-uvolněná politika Fedu bude efektivní jen za předpokladu, že bude koordinována s (expanzivní) rozpočtovou politikou. To se přitom zjevně neděje a další rozpočtové stimuly jsou zablokovány přetahovanou v Kongresu. Ve střehu musí být dnes také britská libra , neboť bude zasedat Bank of England . Změna sazeb se neočekává, ale banka může opět začít řešit možnou reakci na scénář tvrdého brexitu , který se nyní jeví pravděpodobněji.