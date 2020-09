myTimi: Při podezření na koronavirus ve firmě nemá smysl čekat

Řekněte pravdu

Nakazit se COVIDem-19 můžeme kdekoli, kdykoli, ať už jsme v prevenci a ochraně sebevíc důslední. Nemá smysl hledat viníka a určitě nemá smysl podléhat panice. Nicméně s rýmou možná do práce chodíte a nemoc, jak se říká, „přechodíte“, COVID-19 ale neberme na lehkou váhu. „Vždycky se snažíme zachovat správně. Tím, že bych dělal, že to není problém nebo to neřešil, pak bych naprosto zbytečně poškozoval partnery, zákazníky, přátelé zaměstnanců a podobně,“ vysvětluje Jan Skovajsa, spolumajitel a CEO firmy myTimi a dodává: „Asi bych nechtěl, aby někdo z mých zákazníků či dodavatelů zatloukal tento typ problému, a pak se nákaza raketově rozšířila do mé firmy a odtud na další a tak dále.“

Mějte jasný plán

Zaměstnavatel se o zdraví svých zaměstnanců musí starat už ze zákona a platí to i o zdraví neohrožujícím pracovním prostředí. Ve chvíli, kdy je třeba jen nepatrné riziko nákazy ve firmě, není čas, ztrácet čas. Není na místě jednat ukvapeně a šířit paniku nebo naopak zaměstnancům cokoliv zatajovat. Otevřená komunikace je v době krize nejefektivnější a nejméně tak hrozí riziko komunikačního šumu. Dobrý šéf musí přijít s jasně daným plánem a zaměstnanci musí mít jasno v tom, co bude. „U nás jsme reagovali okamžitě a transparentně jsme zaměstnance obeznámili se situací. Všem jsme doporučili nechat se otestovat na koronavirus, pochopitelně na náklady firmy. Následovat bude karanténa, s ní i home office a případně další testování,“ popisuje Jan Skovajsa.

Buďte spolu (online)

Práce z domova už pro řadu šéfu není tabu. Díky jarní karanténě si tento režim většina firem vyzkoušela. K tomu, aby vše běželo hladce, se vyplatí využívat online nástroje, díky kterým mají týmy k sobě blíže a komunikace je pro ně efektivnější a rychlejší. „Tím, že jsme hlavně online firma, pak je pro nás přechod na online poměrně snadný. Obecně používáme ke komunikaci projektové nástroje jako je Lamael, Asana a mimo emailu a normálních telefonátů využíváme i hodně videohovorů, kde to je použitelné hlavně se zákazníky,“ říká Jan Skovajsa, spolumajitel a CEO firmy myTimi „Moje role jakožto majitele je v tomto smyslu odstranit všechny překážky mých podřízených k tomu, aby správně mohli dělat svoji práci a aby je bavila. Sem tam vytyčím vizi a komunikuji ji. Tento způsob řízení se mi mnohokrát vyplatil a klíčové je ve vztahu hlavně dodržovat vzájemný respekt a hranice,“ popisuje osvědčenou praxi.

Důvěřujte s ale

Zaměstnanci nejsou děti, takže pracovat by měli svědomitě a efektivně, aniž by jim šéf stál za zády. Musíme ale zohlednit to, že každý má jinou osobnost. Ne každý si dokáže udělat v práci systém, určit si priority. Určitou kontrolu a vedení i těch méně organizovaných členů týmů zajistí pravidelné “setkání“ týmu. Ranním videohovorem lze lehce zkontrolovat, že zaměstnanci nezahálí, je to příležitost je motivovat, zjistit stav projektů a stále tak navozovat pocit řádu všedního dne v kanceláři. „V případě práce z domova spoléhám na svědomí každého, u nás platí firemně kulturní pravidlo ‘pracujeme podle nejlepšího vědomí a svědomí‘,” prozrazuje Jan Skovajsa.

Dbejte na hygienu, rukou i psychickou

Častým úskalím práce z domu je opouštění dosavadních rituálů. Ano, pracujete z domu, ale není to důvod proč zůstat v pyžamu. Možná práci můžete dodělat později večer, ale opravdu k ní usednete a bude se vám vůbec chtít? Lépe si odpočinete po zaklapnutí notebooku s čistou hlavou.