BBC: Falešné hvězdy na Amazonu

Amazon sám o sobě tvrdí, že soustavně postupuje proti tomu, aby na jeho stránkách docházelo k manipulaci s hodnocením prodejců a jejich produktů. Jak ale píše BBC, podle některých zdrojů se mu i přesto nedaří tento jev eliminovat. Od roku 2015 přitom třetí strany na stránkách Amazonu prodaly zboží ve větší hodnotě než sám Amazon.



Janson Smith jako jeden z těch, kteří Amazon využívají coby svůj prodejní kanál, pro BBC uvedl, že pokud má někdo padesát hodnocení s pěti hvězdičkami, ale k tomu se objeví jedno či dvě s jednou hvězdičkou, výrazně to sníží jeho konkurenceschopnost. BBC k tomu dává, že falešná pozitivní doporučení jsou již dlouho známým jevem. Minulý týden například Financial Times psaly o této aktivitě a Amazon na základě zmíněných informací stáhl asi 20 000 falešných pozitivních hodnocení. Ovšem podle některých názorů se nyní „nová fronta manipulace přesunula k falešným negativním hodnocením“.





BBC píše o podniku, který vede Ella Keyes a který se zaměřuje na produkty pro ženy po porodu. Keyes uvedla, že měla asi 60 pozitivních hodnocení a vydělávala přibližně 3 000 liber měsíčně. Pak ale najednou její produkty čelily vlně negativních hodnocení s jednou hvězdičkou. Nejdříve jim nevěnovala velkou pozornost, ale když se jich sešlo více, tržby její firmy se propadly. Nakonec firmu zavřela. Janson Smith tvrdí, že jemu se stalo něco podobného, ale dal si tu práci , že analyzoval zdroje hodnocení a nakonec donutil Amazon , aby hodnocení smazal. Nyní působí jako konzultant, který svým klientům radí s podobnými případy.Smith tvrdí, že firmy dnes chápou, že je velmi těžké získat falešná pozitivní hodnocení, proto některé z nich uvažují o tom, jak potopit konkurenci s hodnocením negativním. Takové hodnocení Amazon odstraní například ve chvíli, kdy se týká doručení, protože za něj nezávislý dodavatel není zodpovědný. Amazon ale zakazuje, aby firmy samy přesvědčovaly zákazníky, aby svá negativní hodnocení stáhli. Amazon tak například přestal spolupracovat s čínskou společností, která nabízela vrácení peněz za produkt výměnou za stažení negativního hodnocení.Organizace Which podle BBC tvrdí, že podobné problémy nejsou ničím výjimečným a týkají se i jiných stránek, na kterých se prodává zboží. Smith k tomu dodává, že podle jeho názoru Amazon „dělá, co může, ale je to trochu hra kočky s myší“. Amazon je totiž „stále jeden krok pozadu a dohání to, co se děje“.Zdroj: BBC