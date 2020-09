Koronavirus zlevňuje pohonné hmoty

"Druhá vlna pandemie koronaviru snižuje ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice. Řidiči se v následujících týdnech mohou těšit na další pokles cen," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V uplynulém týdnu jsme byli svědky dalšího snižování cen pohonných hmot. Tento trend by měl vydržet i v následujícím týdnu. Ceny na čerpacích stanicích klesají díky snižování ceny ropy na světových trzích. Během září se cena ropy Brent snížila ze 46 na 40 dolarů za barel. V posledních dnech jsme však byli svědky mírného růstu cen. Aktuálně se barel ropy Brent obchoduje za 42 dolarů.





Pokles cen pohonných hmot je zapříčiněn špatnou situací v globální ekonomice, která se mimo jiné projevuje klesající poptávkou po ropě. V posledních dnech však začaly přibývat zprávy o vzniku nových vakcín proti koronaviru, které by měly být k dispozici pro širokou veřejnost do konce letošního roku. To výrazně zlepšilo náladu na trzích, protože se zvýšila naděje na brzké řešení koronavirové krize.



Zatímco v předchozích týdnech si pumpaři dělali vrásky na čele kvůli oslabující koruně vůči dolaru, v minulém týdnu došlo k ustálení tohoto měnového kurzu. Slabá koruna by potenciálně mohla prodražovat dovoz z palivové burzy v Rotterdamu do České republiky. Tento faktor je však zatím přehlušen díky nízkým cenám ropy.