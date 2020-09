Roušky všude pod střechou, i ve školách, o půlnoci zavřít všechny hospody, akce nad 10 osob pouze s místenkami - nová pravidla ode dneška platí v celé ČR

Situace se nelepší a vláda vyhlašuje další opatření a mění přístup. Vzhledem k oznamovaným počtům nakažených to pro okolní země nemění obrázek České republiky jako rizikové oblasti, která v současnosti nemá opratě při jízdě na koronaviru příliš pevně v rukou. Koronavirus se nám splašil... reprodukční číslo je nyní 1,6 - už tedy můžeme hovořit o exponenciálním šíření. Vždyť čtvrteční přírůstek pozitivně testovaných je více než 3000.

Například Slovensko nás od dnešního rána oficiálně řadí mezi rizikové země, vstoupit tedy můžete buď s čerstvým negativním testem, nebo se po příjezdu izolovat, zaregistrovat se a pátý den po příjezdu podstoupit test na Slovensku.



Jak jsme si již říkali, dalším možným opatřením po rouškách může být pouze omezení shromažďování - k tomu ministerstvo opatrně přistoupilo, když s účinností od pátečních 18 hodin (18.8.2020) umožňuje vnitřní akce nad deset osob pouze tehdy, pokud budou mít určena konkrétní místa k sezení. A pokud vsedě konzumuje (jí nebo pije, abychom polidštili úřední jazyk), může si uvnitř dokonce sundat i roušku. Stále také při hromadných akcích platí, že v jednotlivých sektorech velkých prostorů může být maximálně 500 lidí.

Ale i povinnost nošení roušek se s platností ode dneška rozšiřuje na všechny prostory škol včetně tříd a učeben v celé České republice. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, bez ohledu na barvu okresu na semaforu. Výjimku má pouze první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod., a samozřejmě dále mateřské školy.

S účinností od půlnoci z pátku na sobotu pak vstoupí v účinnost celorepublikový zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi půlnocí a 6. hodinou ranní, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost a výdejových okének.



Další, co se mění, je přístup ke karanténě a k trasování - potká-li se osoba v roušce s druhou v roušce (musí se ale jednat o roušku, i domácí výroby, ne ale o tričko přes ústa a nos) a později se ukáže, že jeden byl nakažený koronavirem, ten, co se cítí dobře nemusí do karantény. Toto opatření možná způsobí opticky snížení nebo ne tak dramatický narůst počtu lidí v karanténě, ale nikoli reálné zlepšení situace. Obsahuje to ale velmi nejistý prvek důvěry v prohlášení "oba jsme měli roušku". (A také to připomíná pár let starou reklamu na tvrdý alkohol: "Když potká sob soba, mají radost oba!" 8-) nikoli skutečné účinné opatření.)



Na druhou stranu samotný expert ministerstva zdravotnictví tvrdí, že většina nakažených jsou bezpříznakoví - to tedy znamená, že pokud se člověk s rouškou při kontaktu s nakaženým přesto nakazí (roušky nemají stoprocentní účinnost) a nebude mít příznaky, nepůjde na testování ani do karantény, bude infekci s požehnáním ministerstva dále šířit?

Další změnou je, že se ministerští odborníci usnesli, že lidé s laboratorně potvrzeným překonaným covidem nemusejí do karantény, pokud se setkají s novým rozikem nákazy (návrat z rizikové země nebo kontakt s nakaženou osobou), protože se u nich předpokládá tzv. postinfekční imunita v délce 90 dnů. "Odborné skupiny odsouhlasily, že za minimální délku imunity po prodělané nemoci lze považovat období 90 dnů. Pokud v těchto 90 dnech daná osoba bude v kontaktu s nemocným, nebo přijede ze zemí s vysokým výskytem onemocnění, nemusí nově do karantény,“ zní pondělní rozhodnutí.

Od 17. 9. také hygienické stanice ke zmodernizování mohou zprávou sms nebo e-mailem informovat i o pozitivním výsledku testování. Doposud mohly tyto cesty využívat pouze v případě negativního výsledku testování, jinak musely volat. Objevil se také termín doporučená domácí izolace pro lidi s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu. Není ovšem jasné, jestli takový člověk má nárok na neschopenku, pokud se jedná pouze o doporučení, nikoli o nařízení. Zatímco karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni covid-19, ale kteří jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění a je povinná.

V poslední době se opakovaně hovoří i o vytížení hygieniků a padaly mnohé nápady, jak hygienickým stanicím odlehčit - měli jim pomáhat policisté, dobrovolní hasiči, už jsou zapojeni medici. Od pátku je také k dispozici poslední verze aplikace eRouška, která by své uživatele měla anonymně varovat, pokud se dostanou do blízkosti infikovaného a ve spolupráci s hygieniky také rozeslat varování kontaktům toho, kdo se nakazil.