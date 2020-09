Zítra lze naposledy podat přehled sociálce a zdravotní pojišťovně bez hrozby pokut

Zítra je poslední den, kdy mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podat přehled na sociálku, aniž by jim hrozila sankce. Musí ovšem současně zaplatit doplatek na sociálním za rok 2019. Platí přitom, že peníze musí být na účtu příslušné sociálky připsány nejpozději také právě zítra.

Doplatek není možné uhradit v hotovosti na pokladně dané sociálky, neboť tato možnost je od letošního června trvale zrušená. Veškerý platební styk s tou či onou sociálkou tak probíhá bezhotovostně. Kdo nechá úhrad doplatku na poslední chvíli, může využít možnosti expresní platby – vyjde až na 500 korun za platbu. Expresní platba znamená, že peníze budou na účtu protistrany v den jejich poukázání. Nejde ovšem o platbu okamžitou.

Rovněž přehled zdravotní pojišťovně půjde bez hrozby sankcí podat naposledy zítra. Termín pro podání přehledu sice vypršel už 3. srpna, to však zejména kvůli chaosu na ministerstvu zdravotnictví, které původně nedalo do souladu termín pro podání přehledu s termínem pro podání přehledu sociálce, jak jsou na to OSVČ běžně zvyklé. Až dodatečně ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že u přehledů podaných právě do 18. září bude sankce odpouštět.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank