Natixis: Základní scénář je nyní silné euro

Mohl by dolar přijít s dalším znatelným oslabováním k euru? Tuto otázku si klade francouzská investiční banka Natixis a domnívá se, že určitou odpověď může nabídnout vývoj v letech 2002–2008. I tehdy totiž došlo ke značnému oslabení kurzu americké měny. Co se konkrétně v tomto období dělo?



Natixis nejdříve vyjmenovává všechny hlavní důvody, které by mohly vést ke slabému dolaru. Mezi ně patří vysoké obchodní deficity spojené s akumulací vnějšího zadlužení. Podobný výsledek by mohl mít slabší příliv kapitálu do USA daný nízkými sazbami v americké ekonomice. S tím by souvisel naopak vysoký příliv kapitálu do rozvíjejících se ekonomik.





Sílu eura by naopak mohla podporovat „ vysoká koheze“ eurozóny a to, že by bylo eliminováno riziko zemí na periferii této měnové unie. A v neposlední řadě může slábnutí dolaru napomáhat to, že tato měna obvykle slouží jako bezpečný přístav vyhledávaný v období vysoké averze k riziku. Pokud by tak byla tato averze naopak nízká, atraktivitu americké měny by to snižovalo.První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj kurzu dolaru euru od počátku roku 2019 , druhý od roku 1999. Tedy včetně období 2002–2008, kdy dolar k evropské měně výrazně oslabil:Natixis poukazuje na to, že během zmíněného období Spojené státy skutečně vykazovaly vysoké vnější deficity , snížení objemu kapitálu směřujícího do této země ale nastalo až v roce 2007. Od roku 2003 ale byl zřejmý vyšší příliv kapitálu do rozvíjejících se zemí. A Natixis tvrdí, že mezi lety 2002–2008 se nikdo nezajímal o rizika spojená s eurozónou , což bylo patrné i z toho, jak nízké byly rizikové spready mezi výnosy vládních obligací zemí na periferii na straně jedné a Německa na straně druhé. I celková averze k riziku byla v letech 2002–2008 podle banky nízko a tento faktor tak také nahrával euru a působil v neprospěch dolaru Jak to vypadá se zmíněnými faktory nyní? Spojené státy opět dosahují vysokých vnějších deficitů . Sazby tu leží nízko, peněžní nabídka výrazně vzrostla. U dluhopisů nastal odliv kapitálu z USA, ale u jiných investičních aktiv ne. Kapitál také proudí do rozvíjejících se zemí a důvěra euro je relativně vysoká díky společné dohodě o podpoře evropské ekonomiky . Natixis tak míní, že základním scénářem je i nyní silné euro a slabý dolar Zdroj: Natixis