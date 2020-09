Rozbřesk: Fed chce inflaci nad 2%, ale v prognóze to vidět není. A tak dolar posiluje

Americká centrální banka pokračuje v jasné signalizaci, jež říká: abychom dosáhli svých cílů, nebojíme sešlápnout měnové pedály až na podlahu. To v praxi znamená, že Fed nehodlá zvednout úrokové sazby z nuly až do doby, než míra míra nezaměstnanosti klesne zpět ke 4 % a inflace bude v průměru lehce nad 2 %. Kromě toho ovšem Fed slibuje, že bude ekonomiku podporovat masivními nákupy dluhopisů do své bilance, a to současným ďábelským tempem - tj. přibližně 120 mld. dolarů měsíčně.



Výše uvedené vpřed hledící holubičí chování Fedu navazuje na nedávnou revizi střednědobě měnové strategie v níž se centrální banka zavazuje, že roční míra inflace bude v průměru o něco málo vyšší než 2,0%. To se přitom poněkud paradoxně neodrazilo v nové prognóze, v rámci níž členové FOMC vidí inflaci stále pod 2 %, a to až do roku 2023. Šéf Powell tento rozpor na tiskové konferenci vysvětlil tím, že podle centrálních bankéřů americká ekonomika nedosáhne plné zaměstnanosti během následujících třech let, takže se ekonomika bude stále nacházet pod svým potenciálem, a to bude tlumit inflační tlaky.



Jinak ovšem jeden z hlavních vzkazů, který měl šéf Fedu pro širokou veřejnost (a dost možná i pro federální a regionální vlády), byl vyloženě nemonetární: noste roušky a aplikujte sociální distancování, pokud je to jen trochu možné. Podle Fedu to bude nakonec průběh pandemie (tj. třeba i to zdali bude k dispozici vakcína), který rozhodne, jak bude vypadat hospodářské oživení. Jay Powell přitom na tiskovce FOMC nijak nezastíral, že Fed při svém prognózování čelí obrovské nejistotě, což se ostatně ukázalo v minulé prognóze, jež byla viditelně mimo.



Celkově vzato Fed i na svém posledním zasedání vyslal v podstatě již tradiční holubičí signál o tom, že měnová politika USA zůstane akomodativní po velmi, velmi dlouhou dobu. To při nechuti Fedu tlačit úrokové sazby do záporu značí, že oficiální Fed sazby zůstanou na nule další tři roky či ještě dále. Navíc vzhledem k tomu, že se vedení Fedu nijak neobává toho, že by jeho uvolněná politika mohla vyvolat bubliny na trzích aktiv, připravme se i na to, že centrální banka pravděpodobně navýší svojí bilanci o další bilióny dolarů skrze nákupy amerických finančních aktiv.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna si během včerejška sice připsala pár haléřů k dobru, nicméně i nadále setrvala nad hranicí 26,70 EUR/CZK. Tedy mimochodem přesně tam, kde ji viděla podle prognózy ČNB. I proto asi nadcházející zářijové zasedání bankovní rady, kterého se zúčastní všichni centrální bankéři, nepřinese žádné převratné novinky. Sazby zůstanou těsně nad nulou a na řadu nepřijdou ani nekonvenční kroky. Zvlášť když se prognóza, nejenom v případě koruny, docela naplňuje. Rekordní čísla nakažených drží zkrátka nejenom kurz koruny, ale nepřímo se odrážejí i na dluhopisovém trhu. Výnos desetiletého bondu se postupně vrátil pod hranici jednoho procenta a moc mu nezbývá ani k prolomení 0,9 %.



Zahraniční forex

Včerejší zasedání Fedu (viz úvod) se nakonec eurodolaru nelíbilo, což lze částečně přičíst poněkud nečitelné komunikaci, kdy si americká centrální banka verbálně přeje inflaci v průměru nad 2 %, avšak až do roku 2023 něco takového neprognózuje. Aktuální zpevňování dolaru jde však také ruku v ruce s rozjíždějícím se výprodejem rizikových aktiv. Ten může souviset i s tím, že super-uvolněná politika Fedu bude efektivní jen za předpokladu, že bude koordinována s (expanzivní) rozpočtovou politikou. To se přitom zjevně neděje a další rozpočtové stimuly jsou zablokovány přetahovanou v Kongresu.



Ve střehu musí být dnes také britská libra, neboť bude zasedat Bank of England. Změna sazeb se neočekává, ale banka může opět začít řešit možnou reakci na scénář tvrdého brexitu, který se nyní jeví pravděpodobněji.



Ropa

Nad očekávání silný propad zásob ve Spojených státech včera povzbudil ropu Brent, která přidala k dobru více než čtyři procenta a vyhoupla se nad 42 dolarů za barel. Dnes bude hlavní událostí dne setkání ministerská monitorovací komise aliance OPEC+, která rozhoduje o podobně produkčních škrtů. Na těch by se však nadále nic měnit nemělo (rozsah 7,7 mil, barelů denně) vzhledem na nejistou situaci na poptávkové straně, a tak bude zajímavé sledovat zejména, jak úspěšný bude tlak ze strany tandemu Saúdská Arábie a Ruska na tradiční černé pasažéry jako Irák a Nigérie.