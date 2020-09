Většina členů FOMC vidí stabilitu sazeb minimálně do konce roku 2023 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Včerejší zasedání americké centrální banky nijak zásadně nepřekvapilo, současný program odkupu aktiv se nemění, valná většina členů Fedu čeká úrokové sazby blízko nuly do konce roku 2023. Akciové trhy ukončily pětidenní rostoucí trend, americký dolar získává, vyšší averze k riziku je patrná na středoevropských měnách. Dnešní globální kalendář zásadní informace nepřinese, ten středoevropský je zcela prázdný.

Srpnová deflace v eurozóně bude potvrzena

I když dnes bude zveřejněna celá řada ekonomických ukazatelů, budou spíše druhého sledu a nebudou mít potenciál zásadně ovlivnit obchodování na globálních trzích. Srpnová inflační čísla budou potvrzena na již zveřejněných -0,2 % y/y. Jádrová inflace se v srpnu nacházela na 0,4 % y/y. Ještě v červenci to přitom bylo 1,2 % y/y. Velký vliv mělo německé snížení DPH. Ve výhledu musíme s deflačním a následně pro rok 2021 nízkoinflačním prostředím nadále počítat. I když se ekonomika eurozóny zotavuje po koronavirové hibernaci, stále se nachází a bude nacházet v negativní mezeře výstupu. Odpolední americká data z trhu práce za minulý týden potvrdí postupné zlepšování respektive stabilizaci tamní situace.

Do dnešního dne vstupují finanční trhy s vyšší mírou averze k riziku. Dolar tak může mít tendenci své zisky dále rozšiřovat, prostor je ale limitovaný, korekce směrem dolů vyvolává zvýšený nákupní zájem na euru. Včerejší posílení koruny též nevypadá na změnu dosavadního trendu, ale spíše na technickou korekci. Riziko opětovného testování slabších úrovní přetrvává. Současný vývoj ale vnímáme jako přestřelení, pro konec roku počítá naše prognóza s 26,50 CZK/EUR.

Koruna dnes zastavila své zářijové trápení

České koruně se v průběhu letošního září opravdu nedařilo. Zatímco poslední prázdninový den atakovala tuzemská měna vůči euru hladinu 26,10 CZK/EUR, předevčírem již stálo euro 26,85 CZK/EUR. Včera byla na trhu patrná významná korekce, když se kurz v samém závěru evropské seance dostal pod 26,70 CZK/EUR. Koruna posílila navzdory zveřejnění nečekaně nízkých čísel týkající se cenového vývoje v produkční sféře. Data jsme podrobněji komentovali zde https://bit.ly/2ZJypsu. Vývoj v celém regionu byl dnes nejednoznačný – maďarský forint opět ztrácel a potvrdil pozici nejhůře se letos vyvíjející středoevropské měny, naopak polský zlotý si dnes o něco polepšil.

Euro proti dolaru včera nepatrně získalo. Celkově bylo obchodování klidné s tím, jak trh čekal na večerní zveřejnění výsledku jednání americké centrální banky. V mírně pozitivní náladě se nesly i akciové trhy. Američtí centrální bankéři nakonec nijak významně nepřekvapili. Komuniké se neslo ve znamení nové komunikační strategie vzhledem k nově cílované průměrné dvouprocentní inflaci. Kompletní by nová komunikační strategie měla být hotova do konce letošního roku.

Současné nastavení měnových podmínek v USA se udrží dlouhou dobu. Pro trhy mohlo být zklamáním, že přes narůstající nejistotu, kterou J. Powell neopomněl zdůraznit, centrální banka žádné nové kroky uvolňující měnovou politiku nenaznačila. Stávající program odkupu aktiv poběží v nezměněné podobě. Víceméně v souladu s očekáváním je i nová makroekonomická prognóza amerických centrálních bankéřů. Horizont prognózy nově zachycuje rok 2023. V tomto roce by se nezaměstnanost měla dostat do koridoru 4,0 až 4,5 % a teprve v tomto roce by se inflace mohla dostat nad 2 %. Nově vzhledem k cílování průměrné inflace to ale centrálním bankéřům nebude stačit na to, aby zvedli ruku pro zvýšení sazeb. Pouze čtyři členové FOMC ze 17 očekávají koncem roku 2023 vyšší úrokové sazby.