Ranní komentář: Fed zatím na měnové politice nehodlá cokoliv měnit, akcie opět ztrácejí

Americká centrální banka včera podle očekávání ponechala sazby beze změny a ve svém výhledu signalizovala ochotu držet sazby na nule až do roku 2023. Fed potvrdil nový guidance, ve kterém uvedl, že je ochoten tolerovat vyšší inflaci a sazby nezvýší do doby, než bude inflace dostatečně vysoká a v USA bude plná zaměstnanost. Dále se trh dočkal revize výhledu pro HDP, které by se podle nových odhadů mělo letos propadnout pouze o 3,7 % (původně Fed čekal pád o 6,5 %).

Celkový dopad na trhy byl spíše vlažný. Akcie v reakci na Powellův projev začaly své zisky odevzdávat a nakonec zakončily seanci v červených číslech. Dařilo se naopak dolaru, jehož růst dostal pod tlak drahé kovy. Futures na americké a evropské indexy dnes na včerejší korekci navázaly a signalizují, že čtvrteční seance začne nervózně.

Dnešní fundamenty: