Wall Street 16.9. - Fed vylepšil ekonomický výhled a to poslalo akcie do červených čísel

US akciové trhy dnes ve finále vesměs lehce oslabovaly. Výjimkou byl prestižní DJIA , který se udržel těsně v plusu. Technologický Nasdaq odepsal v závěru 1,25%, širší S&P 500 ztratil necelých 0,5%.Klíčovou událostí bylo dnes měnové zasedání Fedu a související komentáře centrální banky . Měnový výbor ponechal sazby na stávající úrovni a představil vizi, podle které by měly zůstat kolem nuly až do rok 2023 respektive dokud nebudou splněny 2 hlavní podmínky pro jejich případný růst v podobě pracovního trhu ve stavu plné zaměstnanosti a silnějšího růstu inflace . Pro akciové trhy bylo nemilé vylepšení ekonomické prognózy od analytiků centrální banky . Trh to bere jako náznak menší vůle k další měnové a fiskální stimulaci, což je vnímáno investory negativně. Investoři a celé trhy si na měnový a fiskální doping výrazně zvykli a vidina jejich krácení pak vede ke zhoršení nálady.