Žádosti v 1. výzvě v programu COVID-Kultura je možné podávat do 30. září

Firmy a OSVČ, které musely kvůli mimořádným opatřením zrušit nebo přesunout plánovanou kulturní akci, mohou nově v 1. výzvě žádat o dotaci z programu COVID-Kultura až do konce září. Současně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) připravují 2. výzvu. Ta by měla reagovat na podněty, které v kontextu s 1. výzvou od kulturních subjektů přišly tak, aby dotaci mohlo využít více lidí. Celkem má program COVID-Kultura alokaci plánovanou do konce letošního roku 900 milionů korun, dosud přišly nebo jsou v systému rozpracovány žádosti za cca 86 milionů Kč.