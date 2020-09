Čína rozšířila seznam kontrolovaných vývozů

Nejnovější přírůstky do čínského seznamu kontrolovaných technologických exportů by mohly narušit širokou škálu průmyslových odvětví a zvýšit pravděpodobnost, že by někteří globální technologičtí giganti mohli oddělit své čínské aktivity od ostatních. Nový seznam technologií s vývozními kontrolami oznámen 28.srpna byl nevítaným překvapením.

Tento krok byl původně vnímán jako způsob, jak dát Pekingu slovo při prodeji video aplikace TikTok, ale poradci čínských a zahraničních firem říkají, že potenciální následky mohou jít ještě dál. „Pravidla byla překvapením pro mnohé na trhu a v technologickém průmyslu je v současnosti již dost napětí“, řekl Alex Roberts, právní zástupce v advokátní kanceláři Linklaters v Šanghaji.

Kromě doporučovacích algoritmů, jako jsou ty, které používá společnost TikTok vlastněná společností ByteDance, obsahuje nový seznam „částečně omezených exportů“ technologie dronů a kybernetické bezpečnosti, software pro rozpoznávání hlasu a software pro skenování rukopisu.