Proč je Intel nejhodnotnější investicí?

Někteří investoři přirovnávají Intel k Apple v roce 2016. V době, kdy byl Apple společností s velmi malým meziročním růstem výnosů a obrovskými zpětnými odkupy akcií a dividend. Na druhou stranu se začátkem roku 2017 zvedl a akcionářům přinesl růst akcií o více než 370 % (do dnešního dne).

Pokud investujete dnes, s prognózami analytiků můžete očekávat růst okolo 7,5 % ročně. Navíc jestli k tomu přidáme aktuální dividendu ve výši 2,67 %, tak to zvyšuje roční výnos na zhruba 10,17 %. Cena akcií stoupla za posledních 10 let asi o 164,8 % anebo složená roční míra růstu byla 11,43 %. Jenže při porovnání společnosti Intel s indexem S&P 500 se propadne její výkonnost pod výkonnost indexu, což na základě minulosti znamená, že do roka až dvou překoná jeho výkonnost a přinese investorům zajímavé ohodnocení investice.

Jedna z věcí, která dělá Intel podle analýzy ProfitLevel jedinečným, je to, že přibližně 80 % jeho výroby se realizuje v USA. Společnosti Nvidia, AMD a další outsourcují celou anebo většinu své výroby do Taiwanu, Jižní Koreje nebo Indie. Současná politika Trumpa, ale i Bidena je nasměrovaná proti společnostem přesouvajícím výrobu do zahraničí. To bude v budoucnosti pomáhat Intelu, když jejich rétorika naruší výrobní řetězce s asijskými krajinami. Další katalyzátorem budou příjmy z investic v sektorech, do kterých Intel investoval v minulosti a předpokládá se jejich boom v letech 2023 až 2030.

Intel je největší světová společnost, která se zabývá navrhováním a výrobou procesorů a čipů využívaných v noteboocích, stolních počítačích, datových centrech, mobilech a celé řadě dalších zařízeních. Kromě zmíněných produktů vyrábí široký sortiment produktů využívaných v technologickém sektoru. Společnost byla založena v roce 1968 v Santa Claře.

Postavení na trhu

Trh s počítači je obrovský. V roce 2019 se prodalo 88,4 milionů stolních počítačů a 166 milionů laptopů. Očekává se mírný pokles stolních počítačů, ale nárůst laptopů na 171 milionů do roku 2023. Procesory Intelu tvoří v současnosti 86% podíl na trhu proti jeho největšímu konkurentovi AMD. V případě stolních počítačů šlape AMD Intelu na paty, ale v datových centech a serverech pokrývá Intel podíl více než 90 % v porovnání s AMD. Důvodem je díky velikosti Intelu o přibližně 20 % vyšší hrubá marže než čtyřicetiprocentní u AMD, díky čemuž je vstup do rychle rostoucího segmentu omezený. Poptávka po serverech a datových centech rychle roste kvůli zvýšenému zájmu o cloud úložiště. Největší technologičtí giganti: Google, Amazon a Microsoft agresivně investují do cloudů, jelikož zmíněný trh je v počátečních fázích růstu. Pro porovnání, v roce 2013 tvořil segment osobních počítačů oproti datovému byznysu Intel 30 %, v roce 2018 už 50 % a do budoucnosti se očekává nárůst na 70 %.

Propad ceny

Největším konkurentem společnosti je AMD, která v současnosti zažívá raketový růst kvůli opoždění 7nm čipů během vyhlášení hospodářských výsledků za druhý kvartál 2020 nejméně o 6 měsíců, což poskytne konkurentům více času na získání podílu na trhu. Toto oznámení vedlo mnohé analytiky ke snížení očekávané ceny akcií. Momentálně to vypadá tak, že Intel nemá před sebou žádné významné katalyzátory, což dává krátkodobým investorům důvod k prodeji.

Každá společnost dělá chyby, stejně jako ji udělaly největší konkurenti společnosti AMD a Nvidia v roce 2015, kdy obě měly klesající příjmy. I když společnost Intel šlápla vedle, dříve či později se vrátí na správnou cestu díky obřím investicím do vývoje a majoritnímu postavení na trhu. Příjmy Nvidia jsou na úrovni 15 % příjmů společnosti Intel a v případě společnosti AMD je to na úrovni pouze 10 %.

Investice do vývoje

Bylo by chybné sledovat jen hlavní byznys společnosti. Intel sází na příležitosti v autonomních sektorech, IOT a 5G. Očekává se, že obchodní segment zaměřený na data bude brzy větší částí společnosti. Mezi podniky zaměřené na data patří akvizice DCF, IOTG, Mobileye, NSG, PSG a další.

Podnikání společnosti Intel neustále roste a společnost zveřejnila nové procesory architektury Tiger Lake a 11.generaci procesorů. První testy již dávají 10nm procesorům Intelu přednost před 7nm procesory AMD, které jsou o 20 % rychlejší při každodenní práci a 2x rychlejší u her oproti 10. generaci procesorů od Intelu.

Fundamentální hodnota

Při pohledu na rozvahu je společnost v dobré finanční kondici díky růstu operační marže, růstu čistého příjmu na úrovni 10 % a zisk na akcii se zvýšil ještě víc, protože společnost neustále uskutečňovala zpětný odkup akcií, čímž snížil počet akcií v oběhu o 24 %. V současnosti oznámila také program zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard dolarů, který byl v březnu pozastaven kvůli nejistotě vyvolané pandemií. Zpětné odkupy mohou přinést růst zisků na akcii v následujícím desetiletí až o 100 %. Intel zdvojnásobil také dividendy, ale výplatný poměr zůstal nízký, jelikož společnosti investuje do budoucnosti a upřednostňuje zpětný výkup akcií.

Bezkonkurenční výdaje na výzkum a vývoj oproti konkurenci postavil Intel do silné pozice v čele nových tržních segmentů chráněných velkou propastí. Intel utratil za jediný rok více za výzkum a vývoj, než kombinované výdaje společností AMD a Nvidia za poslední 3 roky. Výsledkem je, že Intel je velkým producentem volných hotovostních toků, což podporuje jejich pro-akcionářskou strategii.